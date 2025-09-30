Language
    त्योहारों पर जनरल बनकर चलेंगे स्पेशल ट्रेनों के स्लीपर कोच, रेलवे ने क्यों लिया ये फैसला?

    By Tapas Banerjee Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:18 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में ट्रेनों में होने वाली भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने एक नई योजना बनाई है। अब स्पेशल ट्रेनों के स्लीपर कोच को जनरल कोच की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी खासकर छठ पूजा के दौरान। धनबाद रेल मंडल में 26 कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया गया और उनके भुगतान को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए।

    त्योहारी सीजन में जनरल बनकर चलेंगे स्पेशल ट्रेनों के स्लीपर कोच

    जागरण संवाददाता, धनबाद। त्योहारी सीजन और भीड़ बढ़ने पर जनरल डब्बे में धक्का-मुक्की की रोकथाम का रेलवे ने विकल्प ढूंढ़ लिया है। ऐसी स्थिति में स्पेशल ट्रेनों के आरक्षित स्लीपर कोच जनरल बनकर चलेंगे।

    यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड से इसकी अनुमति नहीं लेनी होगी। रेल महाप्रबंधक इससे जुड़ा निर्णय ले सकेंगे। रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन प्रवीण कुमार ने सभी जोनल रेलवे को पत्र जारी कर दिया है।

    यह है रेलवे बोर्ड का आदेश

    रेल मंत्रालय ने अब क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधकों को विशेष रेलगाड़ियों के स्लीपर श्रेणी के डिब्बों को अनारक्षित स्लीपर श्रेणी या अनारक्षित/आरक्षित द्वितीय श्रेणी में बदलने का निर्णय लेने का अधिकार देने का निर्णय लिया है।

    इसका उपयोग केवल त्योहारों की भीड़, मेला अवधि, अप्रत्याशित यातायात वृद्धि, गर्मी या सर्दियों की भीड़ जैसी चुनिंदा अवधियों के दौरान ही किया जाएगा। विशेष अनारक्षित रेलगाड़ियां चलाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के पास अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध नहीं होने पर स्लीपर कोच का उपयोग किया जा सकेगा।

    छठ की भीड़ के दौरान यात्रियों को मिलेगा लाभ

    रेलवे के इस निर्णय का लाभ यात्रियों को छठ की भीड़ के दौरान मिल सकेगा। सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्लीपर श्रेणी के कोच से विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाई जा सकेंगी। इससे कम आय वाले यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने का विकल्प मिल सकेगा।

    रेलवे के 26 कर्मचारी सेवानिवृत्त, डीआरएम ने दी विदाई

     धनबाद रेल मंडल के 26 रेलकर्मी मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गये। उनकी सेवानिवृत्ति पर डीआरएम कार्यालय में समापक भुगतान समारोह का आयोजन किया गया। डीआरएम अखिलेश मिश्र ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया।

    उन्हें बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समापक भुगतान को सरल बनाने को कई कदम उठाए गए हैं। उनके लिए रेल प्रशासन प्रतिबद्ध है। एडीआरएम आपरेशन विनीत कुमार, एडीआरएम इंफ्रा अमित कुमार, सीनियर डीसीएम मोहम्मद इकबाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

