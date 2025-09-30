Dhanbad Crime: प्रिंस खान गैंग का शूटर गिरफ्तार, बड़े हमले की साजिश का हुआ खुलासा

धनबाद पुलिस ने वासेपुर गैंग के शूटर रबीउल इस्लाम उर्फ मोटा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। वह प्रिंस खान और गोपी खान के लिए काम करता था। रबीउल ने शहाबुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूली है। वह धनबाद के एक व्यापारी को निशाना बनाने वाला था लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही पकड़ लिया।

जागरण संवाददाता, धनबाद। वासेपुर गैंगस्टर प्रिंस खान व उसके भाई गोपी खान के शूटर को पुलिस ने सोमवार की रात दामोदरपुर इलाके से हथियार के साथ घर दबोचा है। अपराधी की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धनबाद में किसी व्यापारी पर हमले की साजिश का भंडाफोड़ हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था के नेतृत्व में गठित टीम ने दामोदरपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर रात करीब 9 बजे रबीउल इस्लाम उर्फ मोटा निवासी राजाबांध, सरायकेला खरसावां को गिरफ्तार किया।

उसके पास से उसके पास से 38 एमएम बोर का छह चक्रीय पिस्टल और चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस उसकी हीरो कंपनी की बाइक भी जप्त की है। पूछताछ में आरोपित ने स्वीकार किया है कि वह प्रिंस खान और गोपी खान का शूटर है।

उसने पुलिस को बताया है कि अक्टूबर 2024 में जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन सिद्धीकी हत्याकांड में वह शामिल था और वारदात के दौरान मोटरसाइकिल चला रहा था। इसके अलावा चक्रधरपुर और उड़ीसा के बड़वील इलाके में हत्या और रंगदारी के कई मामलों में वह वांछित है।

सोमवार को ऋतिक खान ने उसे मोटरसाइकिल और पिस्टल उपलब्ध कराया था, जिसके सहारे वह धनबाद के एक व्यापारी को निशाना बनाने वाला था, पर पुलिस की सतर्कता से वह दामोदरपुर इलाके में ही पकड़ा गया। इधर, धनबाद थाना की पुलिस मामले में प्रिंस खान, गोपी खान, ऋतिक खान और गिरफ्तार रबीउल इस्लाम उर्फ मोटा के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस पूरे आपरेशन में चाइबासा पुलिस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम बताया कि पूजा की भीड़ में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण ही धनबाद शहर में बड़ी आपराधिक घटना होने से टल गई। हथियार कारतूस मुहैया कराने के तीन घंटे बाद बताना था टारगेट प्रिंस खान के भाई गोपी का करीबी ऋतिक ने हथियार और बाइक शूटर रबीउल इस्लाम उर्फ मोटा को उपलब्ध कराया। पूछताछ के दौरान रबीउल इस्लाम ने पुलिस को बताया है कि उसे टारगेट नहीं बताया गया था।