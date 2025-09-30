Jamshedpur News: प्राइवेट स्कूलों की फीस में हो सकती है बढ़ोत्तरी, यहां देखें एडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी

जमशेदपुर के निजी स्कूलों में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। अधिकांश स्कूल ऑनलाइन फॉर्म वितरित कर रहे हैं। अभिभावकों को अपार आईडी बनाना अनिवार्य होगा। ट्यूशन फीस में 10% की बढ़ोत्तरी और स्किल कोर्स के लिए नया शुल्क लगने की संभावना है। प्रत्येक स्कूल में औसतन 150 सीटें हैं जिनमें से 25% बीपीएल के लिए आरक्षित हैं।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। निजी स्कूलों में प्रवेश कक्षा में दाखिले की दौड़ प्रारंभ हो गई है। इस बार भी अधिकांश स्कूल आनलाइन फॉर्म वितरण करेंगे। कई स्कूलों में आफलाइन फॉर्म की व्यवस्था इस बार है। शहर के लगभग 60 निजी स्कूल प्रवेश कक्षा में नामांकन को फॉर्म वितरण का कार्य करते हैं।

यहीं स्कूल लाटरी से अपने स्कूल में नामांकन को चयनित बच्चों की सूची निकालते हैं। कई स्कूलों में आवेदन का कार्य माह सितंबर से ही चल रहा है, वहीं कई स्कूल माह अक्टूबर से फॉर्म वितरण का कार्य प्रारंभ करेंगे।

इस बार सबसे पहले प्रवेश कक्षा नर्सरी के लिए चर्च स्कूल बेल्डीह ने फॉर्म वितरण का कार्य प्रारंभ किया था। इस स्कूल फॉर्म वितरण का कार्य 15 सितंबर से प्रारंभ हो गया था। इस बार अभिभावकों को बच्चों के नामांकन के साथ अपार आइडी भी बनाना आवश्यक होगा।

इसके लिए स्कूल अलग-अलग काउंटर भी स्थापित करेंगे। निजी स्कूलों के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस बार ट्यूश्न फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही एक नया शुल्क भी लगने की संभावना है। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों को स्किल कोर्स प्रारंभ करना होगा तथा छोटे बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाना होगा। इस स्किल कोर्स के लिए नया शुल्क लगना संभावित है। कई निजी स्कूल इसके लिए जमशेदपुर अनएडेड स्कूल एसोसिएशन को इस संबंध में सूचित कर चुके हैं।

मालूम हो कि इन स्कूलों ने फॉर्म के लिए 300 से लेकर 500 रूपये तक का शुल्क निर्धारित किया है। सीटों की बात करें तो प्रत्येक स्कूल में औसतन 150 सीट निर्धारित है। बीपीएल बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट निर्धारित है। कुल डेढ़ लाख से अधिक फॉर्म अभिभावक खरीदते हैं तथा 10 हजार सीटों पर नामांकन होता है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा सूची का प्रकाशन शहर के निजी स्कूल दिसंबर माह से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश कक्षा में नामांकन को आवेदन का कार्य खत्म होने के बाद दिसंबर से लाटरी का कार्य प्रारंभ करेंगे। स्कूल अपने साफ्टवेयर से यह कार्य करेंगे। इसमें शिक्षा विभाग का एक-एक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

कब कौन स्कूल लाटरी करेंगे? इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को देनी होती है। चयनित बच्चों के नाम निजी स्कूल जनवरी के तीसरे सप्ताह के शनिवार को जारी करते हैं। इसी दिन नामांकन संबंधी सारी सूचना फीस सहित दी जाती है।

इन स्कूलों में चल रहा आवेदन का कार्य केपीएस के सारे स्कूल : 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चर्च स्कूल बेल्डीह : 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विवेक विद्यालय छोटागोविंदपुर : 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक बाल्डविन फॉर्म एरिया हाई स्कूल कदमा : 23 सितंबर से 30 अक्टूबर तक डीएवी बिष्टुपुर : 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एमएनपीएस : 27 सितंबर से 30 अक्टूबर तक नर्भेराम हंसराज इंग्लिश हाई स्कूल बिष्टुपुर : 22 सितंबर से 22 अक्टूबर तक सेक्रेड हार्ट कान्वेंट : 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक गुलमोहर हाई स्कूल टेल्को : 20 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मात्र पांच दिन के लिए खुलेगा लोयोला, कार्मेल का वेबसाइट लोयोला स्कूल में नर्सरी में नामांकन को आवेदन का कार्य 17 नवंबर से 21 नवंबर तक आनलाइन प्रारंभ होगा। इसकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन की ओर से दी गई है। कुल 200 सीट पर नामांकन का कार्य होगा।