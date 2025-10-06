ऊधमपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल से फरार नशा तस्करी का आरोपी राजिंदर कुमार गिरफ्तार

ऊधमपुर पुलिस ने नशा तस्करी के एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिछले पांच साल से फरार था। चनैनी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज था। इसके अतिरिक्त पुलिस ने चनैनी क्षेत्र में मवेशी तस्करी के दो प्रयासों को विफल कर दिया 16 मवेशियों को बचाया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि नशा और मवेशी तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। ऊधमपुर पुलिस ने नशा तस्करी के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, जो पिछले पांच वर्षों से पुलिस गिरफ्त से फरार था। आरोपी के खिलाफ चनैनी पुलिस स्टेशन में वर्ष 2020 में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल ऊधमपुर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और मजबूती प्रदान करेगी।

चनैनी में मवेशी तस्करी के दो प्रयास किए नाकाम ऊधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए चनैनी क्षेत्र में दो अलग-अलग कार्रवाइयों में 16 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य चालक मौके से फरार हो गया।

इस संबंध में पुलिस ने मामला एफआईआर संख्या 98/2025 धारा 223 बीएनएस व 11 पीसीए एक्ट के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे मामला भी इसी नाके पर सामने आया, जहां पुलिस टीम ने एक अन्य ऑटो लोड कैरियर रजिस्ट्रेशन नंबर जेके14एच-2874 को रोका, जिसे सादिक अहमद पुत्र बशीर अहमद निवासी ओमू गुज्जर बस्ती, वेरिनाग, हाल निवासी टीआरटी नगरोटा जम्मू चला रहा था।