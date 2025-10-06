Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊधमपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल से फरार नशा तस्करी का आरोपी राजिंदर कुमार गिरफ्तार

    By Sher Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    ऊधमपुर पुलिस ने नशा तस्करी के एक भगोड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पिछले पांच साल से फरार था। चनैनी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज था। इसके अतिरिक्त पुलिस ने चनैनी क्षेत्र में मवेशी तस्करी के दो प्रयासों को विफल कर दिया 16 मवेशियों को बचाया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि नशा और मवेशी तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    ऊधमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई नशा तस्कर गिरफ्तार, मवेशी तस्करी विफल

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। ऊधमपुर पुलिस ने नशा तस्करी के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, जो पिछले पांच वर्षों से पुलिस गिरफ्त से फरार था। आरोपी के खिलाफ चनैनी पुलिस स्टेशन में वर्ष 2020 में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, राजिंदर कुमार उर्फ नीतू पुत्र बंसी लाल निवासी सिउना, तहसील चनैनी, जिला ऊधमपुर, के खिलाफ एफआईआर नंबर 58/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज था। आरोपी तब से फरार चल रहा था।

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में बारिश के बीच शिवखोड़ी यात्रा बंद, 8 अक्टूबर से यात्रा कर पाएंगे श्रद्धालु, जान लें मौसम का हाल

    आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायालय ऊधमपुर द्वारा धारा 299 सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इस वारंट की कार्रवाई करते हुए, पुलिस स्टेशन चनैनी की पुलिस टीम ने एसएचओ के नेतृत्व में, विशेष प्रयासों के बाद फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही।

    गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल ऊधमपुर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और मजबूती प्रदान करेगी।

    चनैनी में मवेशी तस्करी के दो प्रयास किए नाकाम

    ऊधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए चनैनी क्षेत्र में दो अलग-अलग कार्रवाइयों में 16 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य चालक मौके से फरार हो गया।

    यह भी पढ़ें- जम्मू संभाग में पाक समर्थक गुब्बारा मिलने से लोगों में दहशत, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

    दोनों मामलों में पुलिस थाना चनैनी में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पहले मामले में पुलिस थाना चनैनी की टीम ने नेशनल हाइवे चनैनी स्थित मोटर शेड नाका पर जांच के दौरान एक बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर जेके19ए-3191) को रुकने का इशारा किया। चालक ने वाहन कुछ दूरी पर रोका और भाग गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 07 मवेशी क्रूर तरीके से रखे हुए मिले, जिन्हें अवैध रूप से कश्मीर ले जाया जा रहा था।

    इस संबंध में पुलिस ने मामला एफआईआर संख्या 98/2025 धारा 223 बीएनएस व 11 पीसीए एक्ट के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे मामला भी इसी नाके पर सामने आया, जहां पुलिस टीम ने एक अन्य ऑटो लोड कैरियर रजिस्ट्रेशन नंबर जेके14एच-2874 को रोका, जिसे सादिक अहमद पुत्र बशीर अहमद निवासी ओमू गुज्जर बस्ती, वेरिनाग, हाल निवासी टीआरटी नगरोटा जम्मू चला रहा था।

    वाहन की जांच करने पर उसमें 09 मवेशी क्रूरता पूर्वक भरे हुए मिले जिन्हें बिना डीएम की अनुमति के कश्मीर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला एफआईआर संख्या 99/2025 धारा 223 बीएनएस व 11 पीसीए एक्ट के तहत दर्ज किया है।

    यह भी पढ़ें- दीपावली से पहले रेल यात्रियों को बड़ा झटका, जम्मू माधोपुर रेल सेक्शन में कई महत्वपूर्ण ट्रेनें आंशिक रूप से रद

    ऊधमपुर पुलिस की यह कार्रवाई एसएसपी ऊधमपुर के दिशा-निर्देशों पर चलाए जा रहे मवेशी तस्करी विरोधी अभियान का हिस्सा है। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध मवेशी तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।