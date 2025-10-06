Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू संभाग में पाक समर्थक गुब्बारा मिलने से लोगों में दहशत, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

    By Rajesh Dogra Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:58 PM (IST)

    जम्मू के रियासी जिले में पंचायत घर की शिला पट्टी पर दिल दिल पाकिस्तान लिखे गुब्बारे मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने गुब्बारों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी रियासी में पाक समर्थक गुब्बारे मिल चुके हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रियासी पंचायत घर पर पाक समर्थक गुब्बारे मिलने से मचा हड़कंप।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रियासी। जम्मू संभाग के जिला रियासी की अरनास तहसील के अंतर्गत थूरू ए 2 पंचायत घर की शिला पट्टी पर अज्ञात तत्वों द्वारा पाक समर्थित कुछ गुब्बारे टांग दिए गए जिन पर बड़े अक्षरों में "दिल दिल पाकिस्तान" लिखा हुआ था और साथ ही चांद व तारा का प्रतीक भी बनाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गुब्बारों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला बीते शनिवार का है लेकिन सोमवार को यह चर्चा में आया। हालांकि इस तरह का यह पहला मामला नहीं है।

    इससे पहले भी पाक समर्थक गुब्बारे मिलने की घटना हो चुकी है, पर फर्क इतना है कि पहले की घटना में गुब्बारे आकाश से गिरे थे जबकि ताजा घटना में किसी द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उन्हें शीला पट्टी पर टांगा गया था।

    पंचायत घर की शिला पट्टी पर टंगा था गुब्बारा

    ताजा मामले में बीते शनिवार सुबह लगभग दस बजे कुछ लोगों ने स्थानीय पंचायत घर की दीवार पर लगी उद्घाटन की शिला पट्टी पर गुब्बारे टंगे देख जब उन्हें गौर से देखा तो उन पर सफेद रंग से दिल दिल पाकिस्तान और चांद व तारा का प्रतीक नजर आया। इसका पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसी बीच कुछ गुब्बारे फूट चुके थे जबकि मौके पर मिले गुब्बारों को पुलिस ने कब्जे में कर जांच शुरू कर दी है

    वर्ष 2016 में भी रियासी जिले से मिले थे गुब्बारे

    जहां बता दें कि वर्ष 2016 के अगस्त माह में माहौर तहसील के टुक्सन इलाके मे पाक समर्थक नारे लिखे कुछ गुब्बारे आकाश से जमीन पर गिरे थे। जिनमें कुछ गुब्बारे स्थानीय लोगों के हाथ लगे थे। उनमें एक गुब्बारा लगभग 7 फीट लंबा और 9 इंच चौड़ा था जिस पर उर्दू भाषा में जश्न- ए-आजादी मुबारक, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान प्रिंट हुआ था। इसी के साथ पाक के पूर्व नेता मोहम्मद अली जिन्ना व एक और नेता की फोटो भी प्रिंट थी।

    पुलिस घटना की जांच में जुटी

    वह गुब्बारे प्लास्टिक की पतली शीट के बने थे जिनमें शायद गैस भरी थी जो आकाश में उड़कर टुक्सन इलाके में गिरे थे तब भी पुलिस ने उन गुब्बारे को कब्जे में कर लिया था। वही ताजा मामले में पुलिस का कहना है कि इस हरकत के पीछे क्या मंशा तथा कौन लोग है इस पर जांच की जा रही है।