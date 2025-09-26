ऊधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करों पर कसा शिकंजा, तीन प्रयास विफल कर 13 मवेशी मुक्त कराए, तीन गिरफ्तार

ऊधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग जगहों पर 13 मवेशियों को बचाया। रामनगर चिनैनी और घोरड़ी में हुई इन कार्यवाहियों में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि कुछ फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिला पुलिस उधमपुर ने तस्करों के मंसूबों पर एक और बार पानी फेरते हुए तीन अलग-अलग जगहों पर मवेशी तस्करी के प्रयासों को विफल किया है। तीनों प्रयासों में पुलिस ने कुल 13 मवेशियों को मुक्त कराया है। पुलिस ने तीनों मामलों में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रामनगर थाना पुलिस की टीम ने रामनगर थाना क्षेत्र में लोड कैरियर नंबर जेके14एल3572 को तलाशी के लिए रोका। मगर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जबकि पुलिस ने वाहन के सहचालक संजय सिंह उर्फ काका पुत्र ठाकुर दास निवासी बाडी को दबोचने में सफलात प्राप्त की। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें से क्रूरता से लाद कर अवैध रूप से ले जाए रहे 07 मवेशी बरामद किए गए।