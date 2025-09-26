Language
    ऊधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करों पर कसा शिकंजा, तीन प्रयास विफल कर 13 मवेशी मुक्त कराए, तीन गिरफ्तार

    By amit mahi Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:01 PM (IST)

    ऊधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग जगहों पर 13 मवेशियों को बचाया। रामनगर चिनैनी और घोरड़ी में हुई इन कार्यवाहियों में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि कुछ फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ऊधमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मवेशी तस्कर गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिला पुलिस उधमपुर ने तस्करों के मंसूबों पर एक और बार पानी फेरते हुए तीन अलग-अलग जगहों पर मवेशी तस्करी के प्रयासों को विफल किया है। तीनों प्रयासों में पुलिस ने कुल 13 मवेशियों को मुक्त कराया है। पुलिस ने तीनों मामलों में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    रामनगर थाना पुलिस की टीम ने रामनगर थाना क्षेत्र में लोड कैरियर नंबर जेके14एल3572 को तलाशी के लिए रोका। मगर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जबकि पुलिस ने वाहन के सहचालक संजय सिंह उर्फ काका पुत्र ठाकुर दास निवासी बाडी को दबोचने में सफलात प्राप्त की। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें से क्रूरता से लाद कर अवैध रूप से ले जाए रहे 07 मवेशी बरामद किए गए।

    इसी तरह से चिनैनी थाना पुलिस की टीम ने नेशनल हाईवे मोटर शेड इलाके में लगाए नाके पर जांच के के लिए टाटा मोबाइल नंबर जेके02बीबी3061 को बरामद किया। जिसे चालक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन से 2 मवेशियों को बरामद किया। जिनको अवैध तरीके से क्रूरता से बांध कर ले जाया जा रहा था।

    वहीं ऊधमपुर पुलिस को गुप्त व विश्वसनीय सूचना मिली की घोरड़ी से घाटी के लिए अवैध रूप से मवेशियों को ले जाया जा रहा है। जिसके आधार पर पुलिस ने घोरड़ी से श्रीनगर की तरफ जा रहे लोड कैरियर आटो नंबर जेके14एच8234 को जाखैनी नाका प्वाइंट पर तलाशी के लिए रोका।

    पुलिस ने जांच के दौरान उसमें अवैध रूप से क्रूरता से लादे कर ले जाए जा रहे 4 मवेशी को बरामद किया। पुलिस ने वाहन चालक अनिल कुमार और जोगिंदर कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया है।एफआईआर संख्या 344/2025 धारा 223(a) BNS, 11 PCA एक्ट दर्ज की गई।

    इसी तरह पुलिस ने चिनैनी और रामनगर में भी मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर और चिनैनी में फरार दो आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस जांच व कार्रवाई कर रही है।

