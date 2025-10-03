Language
    नशे के कारोबारियों के लिए उधमपुर पुलिस 'बुरे सपने' से कम नहीं, 9 माह में 146 नशा तस्कर सलाखों के पीछे

    By amit mahi Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    ऊधमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक 146 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों रुपये की नशीली खेप जब्त की है। पुलिस ने 101 मामले दर्ज किए हैं और तस्करी में इस्तेमाल किए गए 45 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही नशा तस्करों की 5.42 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की गई है।

    ऊधमपुर पुलिस ने 37 आरोपियों को सजा दिलाई है

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। उधमपुर पुलिस ने जारी वर्ष में जनवरी से सितंबर तक के 9 माह में नशे की जड़ों पर प्रहार करते हुए जहां 146 नशा तस्कर सलाखों के पीछे पहुंचाए, वहीं करोड़ों की नशीली खेप और तस्करी से जुड़ी संपत्तियां जब्त कर यह साफ संदेश दिया है कि नशा बेचने वालों का ठिकाना जेल ही होगा।

    101 मामले दर्ज, 45 वाहन जब्त, 8 मेडिकल दुकानें सील

    जिला पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त जानाकरी के मुताबिक जनवरी से सिंतबर अंत तक नौ माह की अवधि में पुलिस द्वारा जिला के विभिन्न थानों में नशा तस्करी के कुल 101 मामले दर्ज किए गए। जिनमें कुल 146 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 133 आरोपित एनडीपीएस एक्ट में और 13 आरोपी पीआईटी एनडीपीएस एक्ट / पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इन कार्रवाइयों के दौरान तस्करी में प्रयुक्त हुए 45 वाहनों को जब्त किए। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 8 मेडिकल दुकानों को सील किया।

    7.91 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त, 54 बैंक खाते फ्रीज

    पुलिस ने जिला भर में नशा तस्करी के मामलों में की गई कार्रवाई के दौरान करोडों रुपये के मादक पदार्थों को जब्त किया। जिसमें 1किलो 95 ग्राम हेरोइन, 1.138 किलोग्राम चरस, 45.5 किलोग्राम भुक्की, और 2.28 किलोग्राम गांजा शामिल है। पुलिस के मुताबिक काला बाजार जब्त किए गए उक्त मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत 7.91 करोड़ आंकी गई है। पुलिस की यह कार्रवाई केवल यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि पुलिस ने आर्थिक मोर्चे पर कड़ी कार्ववाई करते हुए नशा तस्करो के 54 बैंक खातों को फ्रीज करवाया। इन बैंक खातों में 17,47,812 की राशि थी।

    5.42 करोड़ की संपत्ति अटैच, 37 आरोपितों को सजा

    पुलिस ने 11 मामलों में और भी कड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों की 5.42 करोड़ की संपत्ति संलग्न(अटैच) किया है। इसमें मकान, ट्रक, कारें, बाइक, फ्लैट, डबल स्टोरी बिल्डिंग, आटो, स्कूटी, आई-20 कार, जमीन शामिल हैं। पुलिस ने पंचैरी इलाके में 2 कनाल 10 मरला जमीन पर उगाई गई अवैध अफीम की खेती को भी नष्ट किया।

    37 आरोपितों को दोषी साबित कर सजा दिलाई

    नशा तस्करी पर लगाम लगाने में पुलिस की बड़ी उपलब्धि न्यायालय में हुई पेशेवर पैरवी रही। जिसकी बदौलत पुलिस 28 मामलों में 37 आरोपितों को दोषी साबितकर सजा दिलाने में सफल रही। बीते नौ माह में नशा के खिलाफ जिला पुलिस की कार्रवाई ने नशे के खिलाफ अपनी जीरो टालरेंस की नीति को स्पष्ट करते हुए नशे के सौदागरों को स्पष्ट संदेश दिया है, नशे का धंधा करने वालों की असली जेल की सलाखें ही होगी।

