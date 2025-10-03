नशे के कारोबारियों के लिए उधमपुर पुलिस 'बुरे सपने' से कम नहीं, 9 माह में 146 नशा तस्कर सलाखों के पीछे

ऊधमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक 146 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों रुपये की नशीली खेप जब्त की है। पुलिस ने 101 मामले दर्ज किए हैं और तस्करी में इस्तेमाल किए गए 45 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही नशा तस्करों की 5.42 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की गई है।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। उधमपुर पुलिस ने जारी वर्ष में जनवरी से सितंबर तक के 9 माह में नशे की जड़ों पर प्रहार करते हुए जहां 146 नशा तस्कर सलाखों के पीछे पहुंचाए, वहीं करोड़ों की नशीली खेप और तस्करी से जुड़ी संपत्तियां जब्त कर यह साफ संदेश दिया है कि नशा बेचने वालों का ठिकाना जेल ही होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

101 मामले दर्ज, 45 वाहन जब्त, 8 मेडिकल दुकानें सील जिला पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त जानाकरी के मुताबिक जनवरी से सिंतबर अंत तक नौ माह की अवधि में पुलिस द्वारा जिला के विभिन्न थानों में नशा तस्करी के कुल 101 मामले दर्ज किए गए। जिनमें कुल 146 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 133 आरोपित एनडीपीएस एक्ट में और 13 आरोपी पीआईटी एनडीपीएस एक्ट / पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इन कार्रवाइयों के दौरान तस्करी में प्रयुक्त हुए 45 वाहनों को जब्त किए। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 8 मेडिकल दुकानों को सील किया।