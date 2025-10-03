ऊधमपुर में मवेशी तस्करी पर पुलिस का सख्त प्रहार, वर्ष 2025 में अब तक 173 आरोपित गिरफ्तार, 976 मवेशी मुक्त कराए
उधमपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में मवेशी तस्करी के 145 प्रयासों को विफल करते हुए 976 मवेशियों को बचाया। तस्करों के नए तरीकों के बावजूद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। पुलिस ने 173 तस्करों को गिरफ्तार किया जिनमें से कुछ को पीएसए के तहत जेल भेजा गया। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन जब्त किए दोषियों को सजा दिलवाई जिससे तस्करों को कड़ा संदेश दिया गया।
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। उधमपुर की सड़कों पर अब तस्करी सिर्फ ट्रकों तक सीमित नहीं रही। कभी छोटे पिकअप में ठूंसे मवेशी, तो कभी तेल टैंकर में बनाए गए गुप्त चैंबरों में मवेशियों को क्रूरता से लाद कर तस्करी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तस्करों के हर पैंतरे और हथकंडे का पता लगा कर जिला पुलिस मवेशी तस्करी के प्रयासों को विफल कर रही है।
जारी वर्ष 2025 में अब तक उधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के 145 प्रयास विफल करते हुए 976 मवेशियों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है।
जिला पुलिस सेल से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2025 अंत तक पुलिस ने जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मवेशी तस्करी के कुल 145 प्रयासों को विफल करते मवेशी तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है।
यह भी पढ़ें- 'लद्दाख हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता', एलजी कविंदर ने दिया सख्त संदेश, 'माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा'
978 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया
पुलिस के मुताबिक उक्त सभी मामलों में कुल 978 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। इस दौरान 173 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 165 आरोपित मवेशी तस्करी में शामिल थे। जबकि 8 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत जेल भेजा गया।
पुलिस की कार्रवाई तस्करी के मामलों में केवल गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अदालतों में मजबूत अभियोजन की बदौलत कई तस्करों को दोषी साबित कराने में सफल रही। पेशेवर तरीके से कार्रवाई के चलते अभियोजन पक्ष ने मजबूत दलीलों के दम पर 67 आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
20 वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कराए
यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि मवेशी तस्करी के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई महज कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि तस्करों को उनके अंजाम तक पहुंचने वाली है।
यह भी पढ़ें- देश के ऑटोमोबाइल और माल ढुलाई नेटवर्क से जुड़ा कश्मीर, अनंतनाग में सफलतापूर्वक उतारा गया वाहनों का पहला रेक
पुलिस ने मवेशी तस्करों द्वारा तस्करी के प्रयुक्त वाहनों पर भी कार्रवाई की है। जिसमें पुलिस ने उक्त सभी मामलों में बीचे नौ माह में कुल 104 वाहनों को जब्त किए। 20 वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(आरसी) रद्द कराए।
5 मामलों में 51 लाख की संपत्ति जब्त की
मवशी तस्करी के कारोबार में लिप्त तस्करो पर आर्थिक प्रहार करते हुए 5 मामलों में पुलिस ने 51 लाख की संपत्ति जब्त की है। जिनमें टाटा मोबाइल, बोलेरो पिकअप और टाटा योद्धा जैसे वाहन शामिल हैं। इस कार्रवाई से तस्करों को पुलिस ने संदेश देने का प्रयास किया कि तस्करी का रास्ता अपनाने वालों की मंजिल केवल जेल ही होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।