ऊधमपुर में मवेशी तस्करी पर पुलिस का सख्त प्रहार, वर्ष 2025 में अब तक 173 आरोपित गिरफ्तार, 976 मवेशी मुक्त कराए

उधमपुर पुलिस ने वर्ष 2025 में मवेशी तस्करी के 145 प्रयासों को विफल करते हुए 976 मवेशियों को बचाया। तस्करों के नए तरीकों के बावजूद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। पुलिस ने 173 तस्करों को गिरफ्तार किया जिनमें से कुछ को पीएसए के तहत जेल भेजा गया। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन जब्त किए दोषियों को सजा दिलवाई जिससे तस्करों को कड़ा संदेश दिया गया।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। उधमपुर की सड़कों पर अब तस्करी सिर्फ ट्रकों तक सीमित नहीं रही। कभी छोटे पिकअप में ठूंसे मवेशी, तो कभी तेल टैंकर में बनाए गए गुप्त चैंबरों में मवेशियों को क्रूरता से लाद कर तस्करी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तस्करों के हर पैंतरे और हथकंडे का पता लगा कर जिला पुलिस मवेशी तस्करी के प्रयासों को विफल कर रही है।

जारी वर्ष 2025 में अब तक उधमपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के 145 प्रयास विफल करते हुए 976 मवेशियों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस सेल से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2025 अंत तक पुलिस ने जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मवेशी तस्करी के कुल 145 प्रयासों को विफल करते मवेशी तस्करों की कमर तोड़ने का काम किया है।