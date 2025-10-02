श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करेगा बारिश व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त स्कूलों का पुनर्निर्माण

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रियासी जिले में बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशानुसार कक्षाओं बाउंड्री वाल और शौचालयों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए। श्राइन बोर्ड कटड़ा में विकास कार्यों में भी योगदान देता रहा है।

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सहयोग को सुदृढ़ करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाल ही में आई भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए रियासी जिले के सरकारी स्कूलों के मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य आरंभ किया है।

प्रभावित स्कूलों की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता श्राइन बोर्ड ने अपने अध्यक्ष एवं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित स्कूलों की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कटड़ा व आसपास के कई क्षेत्रों में स्थित स्कूल जैसे—पुराना दरूड, चुम्ब्रा, ककरयाल, ब्राटिसाला, बाघा, पैथल, सरही, सिरला, हंसाली, चक भागता, मनून, चंबा, डडूरा, डूमर, गब्बर, कनीका, कन्याला, धन्नू, गीता नगर और चंजूते—इस पहल में शामिल किए गए हैं।