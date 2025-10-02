Language
    श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करेगा बारिश व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त स्कूलों का पुनर्निर्माण

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रियासी जिले में बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों की मरम्मत का कार्य शुरू किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशानुसार कक्षाओं बाउंड्री वाल और शौचालयों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए। श्राइन बोर्ड कटड़ा में विकास कार्यों में भी योगदान देता रहा है।

    रियासी में बारिश से तबाह स्कूलों का श्राइन बोर्ड करेगा पुनरुद्धार

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सहयोग को सुदृढ़ करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हाल ही में आई भारी बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए रियासी जिले के सरकारी स्कूलों के मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य आरंभ किया है।

    प्रभावित स्कूलों की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता

    श्राइन बोर्ड ने अपने अध्यक्ष एवं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित स्कूलों की बहाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कटड़ा व आसपास के कई क्षेत्रों में स्थित स्कूल जैसे—पुराना दरूड, चुम्ब्रा, ककरयाल, ब्राटिसाला, बाघा, पैथल, सरही, सिरला, हंसाली, चक भागता, मनून, चंबा, डडूरा, डूमर, गब्बर, कनीका, कन्याला, धन्नू, गीता नगर और चंजूते—इस पहल में शामिल किए गए हैं।

    क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत पर जोर

    इन स्कूलों में कक्षाओं, बाउंड्री वाल और शौचालयों को व्यापक नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बच्चे अस्थायी शेड या खुले में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सचिन कुमार वैश्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्राइन बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित स्कूलों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने और क्षति का आकलन कर शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए

    उन्होंने कहा कि इस पहल को तत्काल प्रभाव से और चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई में और बाधा न आए। उन्होंने यह भी दोहराया कि श्राइन बोर्ड हमेशा रियासी के लोगों के साथ खड़ा है, खासकर विपरीत परिस्थितियों में।

    श्राइन बोर्ड की अन्य पहलें

    गौरतलब है कि श्राइन बोर्ड समय-समय पर सामाजिक सहयोग पहल के अंतर्गत कटड़ा और आसपास के क्षेत्रों में विकास एवं बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए लगातार कार्य करता रहा है।

    इससे पूर्व बोर्ड ने कटड़ा नगर में कई विकास कार्य किए हैं, जिनमें सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल, बाणगंगा रोड का नवीनीकरण, रेलवे स्टेशन मार्ग पर ड्यूल-लैम्प एलईडी स्ट्रीट लाइट्स व सजावटी रेलिंग की स्थापना, शालीमार पार्क में बच्चों के लिए खेल उपकरण की व्यवस्था शामिल हैं।

    इसके अलावा बोर्ड ने वार्ड नं. 2 में सड़क व नालियों का निर्माण और नगर पालिका समिति, कटड़ा को वित्तीय सहायता देकर स्वच्छता एवं अन्य नागरिक सुविधाओं में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है।

