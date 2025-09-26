Language
    'न मैं लद्दाख का LG हूं', 'न वहां कानून व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी...', नेता प्रतिपक्ष सुनील पर क्यों भड़के CM Omar?

    By naveen sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लद्दाख में हिंसा के लिए केंद्र जिम्मेदार है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा न देना भाजपा की राजनीतिक चाल है। उमर अब्दुल्ला ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर हैरानी नहीं जताई और केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को उसका हक देने की मांग की।

    उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर हमला लद्दाख हिंसा का ठहराया जिम्मेदार।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर जम्मू-कश्मीर की जनता से किए वादों को न निभाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लद्दाख में हिंसा के लिए केंद्र ही जिम्मेदार है।

    लद्दाख के लोगों के साथ जो वादे किए गए थे, वह पूरे नहीं हुए। आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने लद्दाख हिंसा का समर्थन करने के भाजपा नेता सुनील शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा कि मैंने कहीं हिंसा को सही नहीं ठहराया है। भाजपा की हार के कारण जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से वंचित किया जा रहा है तो करें, लेकिन हम भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। हम सब झेल लेंगे।

    जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा द्वारा लद्दाख में हिंसा को समर्थन देने के अपने ऊपर लगाए गए आरोप के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम खून-खराबे को कैसे सही ठहरा सकते हैं, मैंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, न ही मैं लद्दाख का एलजी हूं और न लद्दाख में कानून व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी है।

    केंद्र सरकार को समझना मुश्किल

    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार बड़े बड़े वादे करती और उसके बाद पीछे हट जाती है। लद्दाख में भी यही हुआ है। जब वहां लोगों ने लेह पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव के बहिष्कार का एलान किया तो केंद्र से एक बड़े नेता वहां पहुंचे।

    उन्होंने लोगों को उनकी मांगों को पूरा करने का यकीन दिलाया। लेह के लोगों ने यकीन किया और भाजपा को जिताया। जीतने के बाद भाजपा ने वही किया जो वह करती आयी है। लद्दाख में लोगों को अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन करना पड़ा।

    सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से हैरानी नहीं हुई

    सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इससे कोई हैरानी नहीं हुई है। केंद्र सरकार और भाजपा जिस तरह से सोनम वांगचुक को निशाना बना रही थी, उससे तय था कि आज नहीं तो कल उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया, लेकिन उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार किस दबाव में है।

    जम्मू-कश्मीर को उसका हक क्यों नहीं मिल रहा

    विपक्ष के नेता को बहाने बनाने बंद करने चाहिए। आरोप लगाने के बजाय नेता प्रतिपक्ष को बातना चाहिए कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रही है, लद्दाख में हिंसा क्यों हो रही है। उन्हें बताना चाहिए कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादे क्यों पूरे नहीं किए जा रहे हैं। भाजपा को, केंद्र सरकार को कौन वादे पूरे करने से रोक रहा है?

    भाजपा राज्य दर्जे पर खुलकर बोले

    जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिए जाने पर केंद्र व भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्या जम्मू-कश्मीर की एकमात्र गलती यह है कि विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री नहीं है? अगर राज्य का दर्जा भाजपा की सत्ता से जुड़ा है तो उन्हें अदालत में खुलकर कहना चाहिए कि सत्ता में आने पर ही राज्य का दर्जा बहाल होगा। हम उन्हें इतनी आसानी से सत्ता में नहीं आने देंगे। अगर वे इसी वजह से राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते, तो न दें, हम सब झेल लेंगे।

