श्रीनगर में अग्निशमन-आपातकालीन सेवा विभाग की भर्ती में धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, दोषियों को सज़ा देने की मांग

श्रीनगर में अग्निशमन विभाग में नौकरी के उम्मीदवारों ने भर्ती घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल के वादे के बावजूद कार्रवाई न होने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने की मांग की। उम्मीदवारों ने घोटाले को सुलझाने में लापरवाही का आरोप लगाया और सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

जागरण संवाददाता,श्रीनगर।अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों ने शुक्रवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया और लंबे समय से चल रहे भर्ती घोटाले में न्याय और जवाबदेही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के वादे सहित अधिकारियों के बार-बार आश्वासन के बावजूद, एक दशक से भी ज़्यादा समय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।अभ्यर्थियों ने मेधावी युवाओं को सरकारी नौकरियों से वंचित करने वाले इस घोटाले को सुलझाने में व्यवस्थागत लापरवाही बताते हुए इसके खिलाफ नारे लगाए।

यह न केवल धोखाधड़ी है, बल्कि घोर अन्याय भी है," प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों में से एक ने बताया।अभ्यर्थियों ने याद किया कि जब उन्होंने पहले यह मुद्दा उठाया था, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था।

एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा, एलजी साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि कार्रवाई होगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी।लेकिन महीनों और सालों बीत गए हैं, और हम अभी भी उस वादे के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं।

सरकार से तत्काल कदम उठाने का आग्रह बारह साल से भी ज़्यादा समय से इस पर सार्वजनिक चर्चा हो रही है। एक के बाद एक सरकारों ने इसे नज़रअंदाज़ किया, और अब मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भी, बार-बार वादा करने के बावजूद कुछ नहीं किया गया, एक पीड़ित नौकरी चाहने वाले ने कहा।