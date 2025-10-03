मां वैष्णो देवी की यात्रा में मौसम हरपल बदल रहा करवट, श्रद्धालुओं को मिल रही बेहतर सुविधाएं

माता वैष्णो देवी यात्रा सुहावने मौसम में जारी है हालाँकि बीच में बारिश हुई। कटड़ा से भवन तक श्रद्धालु जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा बाधित रही पर बैटरी कार व रोपवे सेवाएँ उपलब्ध हैं। यात्रा में कमी से बाज़ार में वीरानगी है व्यापारी दीपावली के बाद वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। माता वैष्णो देवी यात्रा में मौसम पूरी तरह से सुहावना बना हुआ है, जिसके कारण श्रद्धालु निरंतर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। बीते वीरवार रात्रि को एकाएक मौसम ने करवट बदली और शुक्रवार तड़के मां वैष्णो देवी भवन से लेकर आधार शिवीर कटड़ा तक कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। इसके बाद कुछ देर के लिए हल्की बारिश जारी रही और दिन भर बादलों का जमघट लगा रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं।