मां वैष्णो देवी की यात्रा में मौसम हरपल बदल रहा करवट, श्रद्धालुओं को मिल रही बेहतर सुविधाएं
माता वैष्णो देवी यात्रा सुहावने मौसम में जारी है हालाँकि बीच में बारिश हुई। कटड़ा से भवन तक श्रद्धालु जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर सेवा बाधित रही पर बैटरी कार व रोपवे सेवाएँ उपलब्ध हैं। यात्रा में कमी से बाज़ार में वीरानगी है व्यापारी दीपावली के बाद वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।
संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। माता वैष्णो देवी यात्रा में मौसम पूरी तरह से सुहावना बना हुआ है, जिसके कारण श्रद्धालु निरंतर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। बीते वीरवार रात्रि को एकाएक मौसम ने करवट बदली और शुक्रवार तड़के मां वैष्णो देवी भवन से लेकर आधार शिवीर कटड़ा तक कुछ देर के लिए झमाझम बारिश हुई। इसके बाद कुछ देर के लिए हल्की बारिश जारी रही और दिन भर बादलों का जमघट लगा रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं।
यह भी पढ़ें- हीरानगर में तेज बारिश और आंधी से किसानों की फसलें बर्बाद, उठने लगी सरकार से मुआवजे की मांग
श्रद्धालुओं को मिल रही बेहतर सुविधाएं
कटड़ा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा दिन में अधिकांश समय स्थगित रही, लेकिन वैष्णो देवी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बैटरी कार सेवा के साथ ही रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं लगातार मिलती रहीं। श्रद्धालु यात्रा के दौरान इन सेवाओं का लाभ उठाते नजर आए। मां वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार जारी कमी के कारण श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
यह भी पढ़ें- नशे के कारोबारियों के लिए उधमपुर पुलिस 'बुरे सपने' से कम नहीं, 9 माह में 146 नशा तस्कर सलाखों के पीछे
व्यापारी वर्ग को उम्मीदें
मां वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार कमी के कारण कटड़ा के बाजारों में वीरानगी छाई हुई है और नगर का व्यापारी वर्ग लगातार श्रद्धालुओं का इंतजार करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि दीपावली पर्व के उपरांत मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका नगर का व्यापारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बीते 2 अक्टूबर को 18348 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी, जबकि 3 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार शाम 4:00 बजे तक करीब 9200 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की ओर रवाना हो चुके थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।