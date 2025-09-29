Language
    कश्मीर में स्कूल बसों की लापरवाही से बढ़ रहा सड़क हादसों का खतरा, ट्रैफिक अधिकारियों ने शुरू की जांच

    By raziya noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:15 PM (IST)

    श्रीनगर में स्कूल बसों की लापरवाही से अभिभावक चिंतित हैं। बारामूला में हुई एक घटना के बाद घाटी में ऐसी शिकायतें बढ़ गई हैं। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन और ट्रैफिक अधिकारियों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और कड़ी निगरानी की मांग की है।

    श्रीनगर स्कूल बसों की मनमानी से खतरे में बच्चों की सुरक्षा।

    जागरण संवाददाता, जागरण, श्रीनगर। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में कुंजर-टंगमार्ग रोड पर तेज रफ्तार स्कूल बस द्वारा भेड़-बकरियों के झुंड को कुचलने की घटना के कुछ दिन बाद, घाटी के अलग-अलग इलाकों से स्कूल बसों और वैन की लापरवाही से गाड़ी चलाने की शिकायतें मिल रही हैं।

    अभिभावक और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन और ट्रैफिक अधिकारियों से यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है।

    श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके की एक महिला नुसरत ने कहा कि हाल ही में हजरातबल के पास एक नामी स्कूल की बस ने उन्हें लगभग कुचल दिया। उन्होंने कहा, मैं बाल-बाल बची। ये बसें ऐसे चलती हैं जैसे सड़क उन्हीं की हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी हादसे होंगे।

    स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों ने चिंता जताई कि जहां कुंजर की घटना से जानवरों और संपत्ति को तुरंत खतरा दिखा, वहीं असली खतरा छोटे बच्चों की सुरक्षा को है।

    श्रीनगर के एक अभिभावक सज्जाद हनी ने कहा, अगर ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते रहेंगे तो बच्चों का खतरा बना रहेगा। स्कूल बसों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले व्यस्त रास्तों पर तेज रफ्तार हर बच्चे और सड़क पर चलने वाले सभी लोगों के लिए खतरा है।

    कई स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल बसें दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने और पैदल चलने वालों की परवाह न करने के लिए बदनाम हैं। उनका कहना है कि ऐसी आदतें आम हो गई हैं और उन्होंने स्कूलों और ट्रैफिक अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की।

    एक व्यापारी वहीद रेशी ने कहा, स्कूल बच्चों को ले जाने वाली बसें सुरक्षित ड्राइविंग का उदाहरण होनी चाहिए, न कि सड़क पर सबसे लापरवाह। लेकिन वे अक्सर सबसे पहले ओवरटेक करती हैं और सबसे आखिर में धीमी होती हैं।"

    कुंजर-टांगमार्ग की घटना के बाद, जिसमें तेज रफ्तार बस से टकराने से लगभग दो दर्जन भेड़-बकरियां मर गईं, स्कूल ट्रांसपोर्ट की कड़ी निगरानी की मांग तेज हो गई है। ट्रैफिक अधिकारियों ने कहा कि वे शिकायतों की जांच कर रहे हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

    शिक्षा कार्यकर्ता भी स्कूलों और बस ऑपरेटरों से अपने ड्राइवरों को सड़क अनुशासन के बारे में जागरूक करने के लिए कह रहे हैं।

    श्रीनगर के एक कार्यकर्ता ने कहा, बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। स्कूलों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बसें सही ट्रेनिंग वाले, अनुशासन वाले ड्राइवरों द्वारा चलाई जाएं।"

