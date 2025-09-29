कश्मीर में स्कूल बसों की लापरवाही से बढ़ रहा सड़क हादसों का खतरा, ट्रैफिक अधिकारियों ने शुरू की जांच

श्रीनगर में स्कूल बसों की लापरवाही से अभिभावक चिंतित हैं। बारामूला में हुई एक घटना के बाद घाटी में ऐसी शिकायतें बढ़ गई हैं। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन और ट्रैफिक अधिकारियों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और कड़ी निगरानी की मांग की है।

जागरण संवाददाता, जागरण, श्रीनगर। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में कुंजर-टंगमार्ग रोड पर तेज रफ्तार स्कूल बस द्वारा भेड़-बकरियों के झुंड को कुचलने की घटना के कुछ दिन बाद, घाटी के अलग-अलग इलाकों से स्कूल बसों और वैन की लापरवाही से गाड़ी चलाने की शिकायतें मिल रही हैं।

अभिभावक और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन और ट्रैफिक अधिकारियों से यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है। श्रीनगर शहर के बेमिना इलाके की एक महिला नुसरत ने कहा कि हाल ही में हजरातबल के पास एक नामी स्कूल की बस ने उन्हें लगभग कुचल दिया। उन्होंने कहा, मैं बाल-बाल बची। ये बसें ऐसे चलती हैं जैसे सड़क उन्हीं की हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी हादसे होंगे।

कई स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि स्कूल बसें दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने और पैदल चलने वालों की परवाह न करने के लिए बदनाम हैं। उनका कहना है कि ऐसी आदतें आम हो गई हैं और उन्होंने स्कूलों और ट्रैफिक अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की।