कश्मीर लंगेट में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, डोडा में नवजात का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

जम्मू-कश्मीर के लंगेट में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और गहन जांच की मांग की है। वहीं डोडा के जीएमसी में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें