    कश्मीर लंगेट में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, डोडा में नवजात का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:47 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के लंगेट में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और गहन जांच की मांग की है। वहीं डोडा के जीएमसी में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है।

    दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीर के लंगेट कस्बे के वाहिपोरा इलाके में छह महीने की गर्भवती महिला के कथित तौर पर "रहस्यमय" परिस्थितियों में मृत पाए जाने के बाद जांच शुरू कर दी है।

    एक अधिकारी ने बताया कि महिला कल देर शाम अपने घर के अंदर कथित तौर पर "रहस्यमय" परिस्थितियों में मृत पाई गई।

    महिला के मायके वालों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है। उन्होंने घटना की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि महिला के शव को पोस्मार्टम व कानूनी औपचारिकताओं के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया है। सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद मृतका के शव को परिवार को सौंप दिया गया।

    जीएमसी डोडा में मृत मिली नवजात बच्ची, मामला दर्ज

    इसी बीच जिला डोडा से भी एक बुरी खबर सामने आई है। जिला पुलिस को जीएमसी डोडा में एक नवजात बच्ची मृत मिली है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, गत 28 सितंबर को लगभग शाम 4:00 बजे, जीएमसी डोडा के आपातकालीन वार्ड के बाथरूम में पांच से छह माह की एक नवजात बच्ची का शव लावारिस हालत में मिला। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया।

    मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस चौकी जिला अस्पताल (पीपी डीएच) डोडा ने बीएनएस की धारा 94 के तहत प्राथमिकी संख्या 221/2025 दर्ज किया और जांच शुरू कर दी।

    जांच अधिकारी (आई/ओ), एफएसएल टीम और क्राइम फोटोग्राफर के साथ घटनास्थल का दौरा किया। घटनास्थल पर पहुंच पुलिस टीम ने आवश्यक कानूनी और वैज्ञानिक औपचारिकताएं पूरी कीं।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले लिया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

