Ladakh में कर्फ्यू के बीच LG Kavinder ने जांची सुरक्षा स्थिति; दोपहर बाद दो और मृतकों का होगा अंतिम संस्कार

लेह में कर्फ्यू छठे दिन भी जारी है स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। 24 सितंबर को हुई हिंसा में चार लोगों की मौत के बाद तनाव है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और निषेधाज्ञा लागू है। लेह सर्वोच्च निकाय की मांगों को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद कर्फ्यू लगाया गया था जिसमें कई लोग घायल हुए थे।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। हिंसा प्रभावित लेह शहर में सोमवार को छठे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए दोपहर को एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। एक अधिकारी ने कहा, "कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बल बड़ी संख्या में तैनात हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं।"

लेह सर्वोच्च निकाय (एलएबी) द्वारा राज्य का दर्जा और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बुलाए गए बंद के दौरान व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद बुधवार शाम लेह शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। झड़पों में लगभग 80 पुलिसकर्मियों सहित 150 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं।