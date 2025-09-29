जम्मू में बैंक कर्मी नया घर खरीदने के लिए पत्नी से करता था पैसों की डिमांड, नहीं पूरा करने पर कर दी हत्या

जम्मू में पुलिस ने एक बैंक कर्मी को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। मृतका की पहचान स्मृति सुनवार के रूप में हुई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। त्रिकुटा नगर पुलिस ने एक बैंक कर्मी को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने पत्नी का गला घोंट कर उसकी हत्या की है। घरेलू कलह को हत्या का कारण बताया जा रहा है। हालांकि, वारदात को छिपाने के लिए आरोपित पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है।

मृत महिला की पहचान स्मृति सुनवार पत्नी तेजपाल सिंह निवासी पुंछ व वर्तमान में प्रीत नगर जम्मू के रूप में हुई है। त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में पति पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतका की बहन ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि स्मृति की शादी 19 मई 2024 को तेजपाल सिंह से हुई थी। शादी से पहले दोनों करीब तीन वर्ष तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे।

उनकी एक छह माह की बेटी भी है। विवाह के कुछ समय बाद से ही महिला को घर खरीदने को लेकर पति और ससुराल पक्ष से मानसिक प्रताड़ना और तनाव झेलना पड़ रहा था। 26 अगस्त की रात करीब साढ़े सात बजे तेजपाल सिंह ने बताया कि पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जीएमसी जम्मू और फिर लुधियाना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मृतका के मायके पक्ष को समय रहते नहीं दी गई। बहन ने आरोप लगाया कि मौत के बाद आरोपी ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की और परिवार को मृतका का चेहरा तक देखने नहीं दिया। परिजनों के दबाव में जब शव दिखाया गया तो उस पर गंभीर चोटों के निशान, गले पर दबाव के चिह्न और चेहरे का रंग बदला हुआ था। इससे स्पष्ट है कि मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई।

परिजनों ने पुलिस को साक्ष्य के तौर पर मृतका की तस्वीरें भी सौंपी हैं। आरोप है कि पोस्टमार्टम न कराकर आरोपी ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करवा दिया, ताकि सबूत नष्ट हो जाएं। त्रिकुटा नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया कि महिला की हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित पति तेजपाल सिंह को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की जांच जारी है।