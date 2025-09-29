कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात ठग जुबैर गिरफ्तार; कई वारंट और अदालती निर्देशों के बावजूद था फरार

कश्मीर पुलिस ने बारामुला जिले के सोपोर कस्बे में एक कुख्यात ठग जुबैर अहमद गनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी धोखाधड़ी और ठगी के कई मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ 19 गैर-जमानती वारंट जारी थे। उसे चार मामलों में नामित अपराधी भी घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार गनी आदतन धोखेबाज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाना बदलता रहता था।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। आतंकवाद के साथ-साथ अपराध के खिलाफ लड़ रही कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला बारामुला के सोपोर कस्बे की पुलिस ने एक कुख्यात ठग और घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो कई वारंट और अदालती निर्देशों के बावजूद वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी की पहचान जुबैर अहमद गनी उर्फ ​​पीना उर्फ ​​मंसूर गनी पुत्र अब्दुल रशीद गनी निवासी रोहामा रफियाबाद के तौर पर हुई है। वह जम्मू-कश्मीर में धोखाधड़ी और ठगी के कई मामलों में वांछित था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बारामूला, बड़गाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर और कुलगाम जिलों की विभिन्न अदालतों द्वारा करीब 19 गैर-जमानती वारंट जारी थे। यह भी पढ़ें- किश्तवाड़ बना आकांक्षी कृषि जिला, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत मिला यह दर्जा इसके अलावा उसे चार अलग-अलग मामलों में नामित अपराधी घोषित किया गया था। जिनमें से एक आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) डांगीवाचा की अदालत द्वारा जारी किया गया था। अधिकारियों ने गनी को एक आदतन धोखेबाज बताया है जो लंबे समय से फरार चल रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहता था। उसकी गिरफ्तारी सोपोर पुलिस द्वारा उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए किए गए लगातार प्रयासों का परिणाम है।