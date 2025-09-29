Language
    कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात ठग जुबैर गिरफ्तार; कई वारंट और अदालती निर्देशों के बावजूद था फरार

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:33 PM (IST)

    कश्मीर पुलिस ने बारामुला जिले के सोपोर कस्बे में एक कुख्यात ठग जुबैर अहमद गनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी धोखाधड़ी और ठगी के कई मामलों में वांछित था और उसके खिलाफ 19 गैर-जमानती वारंट जारी थे। उसे चार मामलों में नामित अपराधी भी घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार गनी आदतन धोखेबाज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाना बदलता रहता था।

    कश्मीर पुलिस ने जनता से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। आतंकवाद के साथ-साथ अपराध के खिलाफ लड़ रही कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला बारामुला के सोपोर कस्बे की पुलिस ने एक कुख्यात ठग और घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो कई वारंट और अदालती निर्देशों के बावजूद वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था।

    आरोपी की पहचान जुबैर अहमद गनी उर्फ ​​पीना उर्फ ​​मंसूर गनी पुत्र अब्दुल रशीद गनी निवासी रोहामा रफियाबाद के तौर पर हुई है। वह जम्मू-कश्मीर में धोखाधड़ी और ठगी के कई मामलों में वांछित था।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बारामूला, बड़गाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर और कुलगाम जिलों की विभिन्न अदालतों द्वारा करीब 19 गैर-जमानती वारंट जारी थे।

    इसके अलावा उसे चार अलग-अलग मामलों में नामित अपराधी घोषित किया गया था। जिनमें से एक आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) डांगीवाचा की अदालत द्वारा जारी किया गया था।

    अधिकारियों ने गनी को एक आदतन धोखेबाज बताया है जो लंबे समय से फरार चल रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहता था। उसकी गिरफ्तारी सोपोर पुलिस द्वारा उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए किए गए लगातार प्रयासों का परिणाम है।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है कि कई मामलों में वांछित एक लंबे समय से फरार व्यक्ति आखिरकार कानून के शिकंजे में है।" "यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि कोई भी अपराधी, चाहे वह कितना भी समय फरार क्यों न हो, न्याय से बच नहीं सकता।"

    पुलिस ने बताया कि जनता की सुरक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ ओ भी इसी तरह सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

    सोपोर और आसपास के इलाकों के स्थानीय लोग, जो लंबे समय से ऐसे धोखेबाज तत्वों द्वारा ठगे जाने की शिकायत कर रहे थे, ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया। कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि कई वारंट और घोषित अपराधी नोटिस के साथ अब गनी को एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

    सोपोर पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और भविष्य में धोखाधड़ी के ऐसे मामलों को रोकने के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है।

    इस गिरफ्तारी को सोपोर पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्र में धोखेबाजों और अन्य अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने प्रयासों को और भी तेज कर दिया है।