किश्तवाड़ बना आकांक्षी कृषि जिला, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत मिला यह दर्जा

किश्तवाड़ जिले को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिला चुना गया है। पीएमओ के राज्यमंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चौहान का आभार जताया। इस योजना से कृषि व सहयोगी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसलों के भंडारन और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, जागरण जम्मू। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिला को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत देश भर में 100 जिलों को आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चुना गया है।

इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा है कि केंद्रीय योजना के माध्यम से आकांक्षी जिला में कृषि को बढ़ावा देने के साथ पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर फसलों के भंडारन, सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ कृषि व किसान कल्याण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने पत्र में यह जानकारी भी दी है कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की कड़ी निगरानी कर इसे कामयाब बनाने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।