किश्तवाड़ बना आकांक्षी कृषि जिला, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत मिला यह दर्जा
किश्तवाड़ जिले को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिला चुना गया है। पीएमओ के राज्यमंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चौहान का आभार जताया। इस योजना से कृषि व सहयोगी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री ने बताया कि पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर फसलों के भंडारन और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण जम्मू। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिला को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चुना गया है। इस योजना के तहत देश भर में 100 जिलों को आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चुना गया है।
प्रधामंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले को आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चुने जाने पर केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज चौहान का आभार जताया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच के तहत प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के जरिए आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि व सहयोगी क्षेत्रों को बढ़ावा देने की दिशा में पहल की जाएगी।
किश्तवाड़ जिले को आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चुने जाने संबंधी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डा जितेन्द्र सिंह को एक पत्र में दी है। केंद्रीय मंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को एक्स पर यह जानकारी देने के साथ केंद्रीय मंत्री द्वारा उन्हें भेजा गया पत्र भी पोस्ट किया है।
इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा है कि केंद्रीय योजना के माध्यम से आकांक्षी जिला में कृषि को बढ़ावा देने के साथ पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर फसलों के भंडारन, सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ कृषि व किसान कल्याण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने पत्र में यह जानकारी भी दी है कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की कड़ी निगरानी कर इसे कामयाब बनाने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।
वहीं डा जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि वह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आभारी हैं। उनके सहयोग से यह संभव हो पाया है। इस पहल से किश्तवाड़ जिले में कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगीद्ध दूरदराज़ के इस क्षेत्र में एग्री-उद्यमियों व स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा।
डा जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि किश्तवाड़ एक ऐसा क्षेत्र जिसे दशकों तक पिछली सरकारों द्वारा उपेक्षित किया गया।
इसी बीच डा जितेन्द्र सिंह के संसदीय क्षेत्र के भद्रवाह से शुरू हुई प्रसिद्ध पर्पल रेवोल्यूशन" के बाद, यह पहल पूर्ववर्ती डोडा जिले के इस हिस्से से कृषि क्षेत्र में एक और बड़ी शुरुआत के रूप में देखी जा रही है।
कृषि को बढ़ावा देने की यह अहम योजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दूृरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
