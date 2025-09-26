Ladakh Protest: KDA ने की न्यायिक जांच की मांग, बोले- 'लोगों को जानने का हक, गोलीबारी का आदेश किसने दिया'

कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने लेह में हुई गोलीबारी की न्यायिक जांच की मांग की है। केडीए नेता असगर करबलाई ने लेह में पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना अनुचित था। करबलाई ने कहा कि लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा छठी अनुसूची में शामिल किए जाने नौकरी की सुरक्षा और आरक्षण की गारंटी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने गुरुवार को लेह में हुई गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। पूर्व विधायक और केडीए के वरिष्ठ नेता असगर करबलाई ने कहा कि लद्दाख के लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया।

करबलाई ने लेह में पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि यह बर्बर और अनुचित था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना किसी भी परिस्थिति में सही नहीं हो सकता। उन्होंने केंद्र सरकार पर लद्दाखियों की पुरानी मांगों को नजरअंदाज कर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों से लद्दाख चार सूत्रीय एजेंडे के लिए प्रदर्शन कर रहा है जिसमें राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल किया जाना, नौकरी की सुरक्षा और आरक्षण की गारंटी शामिल है।

12 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती लेह में गोली लगने से चार लोगों की मौत हुई है। लद्दाख के लोगों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा, "चार निर्दोष आम नागरिकों की जान चली गई और 12 अन्य लोग अभी भी अस्पतालों में गंभीर हालत में हैं।

उन्होंने बताया कि 27 मई से लद्दाख की लीडरशिप और गृह मंत्रालय के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। लद्दाख के लोग बेबस हो गए हैं। सभी जानते हैं कि हम शांति में विश्वास करते हैं, फिर भी 14 दिन की भूख हड़ताल के बाद, जिसमें दो बुजुर्ग बेहोश हो गए, केंद्र चुप रहा। हिंसा होने के बाद ही गृह मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी और छह अक्टूबर को बातचीत का आश्वासन दिया। यह चुप्पी और देरी लद्दाखियों की सहनशीलता की परीक्षा ले रही है।