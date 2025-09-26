कश्मीर विश्वविद्यालय में एटीएल सारथी पहल का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री ने 500 लैब स्थापित करने का किया एलान

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की यात्रा का पथप्रदर्शक बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के एटीएल सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जम्मू-कश्मीर में 100 करोड़ रुपये के निवेश से 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने गुरूवार को कहा कि जम्मू कश्मीर विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की यात्रा का पथप्रदर्शक बनने की क्षमता रखता है। कश्मीर विश्वविद्यालय में नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के एटीएल सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री डा जितेंद्र सिंह ने कहा- कि जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवसथा से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उससे भी ऊपर की ओर बढ़ेगी।

यह मूल्य संवर्धन उन क्षेत्रों से आएगा, जहां अब तक क्षमताओं की पहचान और संसाधनों का कम उपयोग किया गया है। जम्मू-कश्मीर इन दोनों मामलों में योग्य है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही इस क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जाने लगा।

जम्मू-कश्मीर में नवाचार की बढ़ती भूमिका केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अगले दो दशकों में भारत की नवाचार आधारित विकास गाथा में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में उभरने की क्षमता है। श्रीनगर में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) सारथी पहल के शुभारंभ पर बधाई देते हुए डा सिंह ने कहा कि यह अवसर एक "दोहरे उत्सव" का प्रतीक है - कश्मीर विश्वविद्यालय के लिए देश की विकास यात्रा में जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में शामिल करने का एक साधन बनना और एआईएम के लिए इस परिधीय केंद्र शासित प्रदेश में अपने नवाचार नेटवर्क का विस्तार करना।

उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था "लगभग शून्य" से तेज़ी से बढ़कर आठ अरब डालर तक पहुंच गई है और एक दशक के भीतर इसके 40-45 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है। इस क्षेत्र में 400 से ज़्यादा स्टार्टअप पहले से ही सक्रिय हैं।

वैश्विक मानकों और सार्वजनिक-निजी सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हम निजी कंपनियों को शामिल करने का कोई तरीका अपनाये बिना हम विकास को बनाए नहीं रख सकते। अंतरिक्ष अनुसंधान में इनस्पेस और जैव प्रौद्योगिकी में बीआईआरएसी जैसी पहलों ने दिखाया है कि संरचित सहयोग कैसे सफल हो सकता है।