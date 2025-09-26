Language
    बसोहली का ऐतिहासिक रानी तालाब मनमोहक अंदाज में, रंगीन फव्वारा पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र

    By Ritu sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:10 AM (IST)

    बसोहली के 500 साल पुराने रानी तालाब का नवीनीकरण किया गया है। इसमें रंगीन फव्वारे लगाए गए हैं जिनका परीक्षण भी किया गया। स्थानीय लोगों ने जग बसोहली के नारे लगाए और इस दृश्य को कैमरे में कैद किया। ईओ बसोहली ने बताया कि तालाब को विकसित करने में 1.91 करोड़ रुपये की लागत आई है। अब हर रात रानी तालाब रंगीन रोशनी से नहाया हुआ दिखेगा।

    रंगीन फव्वारों से मनमोहक हुआ रानी तालाब, बसोहली उत्सव का मिला बसोहली वासियों को तोहफा

    संवाद सहयोगी, बसोहली। बसोहली को नित नया तोहफा सरकार दे रही है। बसोहली का 500 वर्ष से ज्यादा पुराने रानी तालाब का काया कल्प हो गया है। रानी तालाब में रंगीन रोशनी वाले फव्वारों को स्थापित करने का काम पूरा हो गया है। देर रात को इसका परीक्षण भी किया गया। रानी तालाब में लगाई गई हाई मास्ट लाइट एवं फव्वारों के लिए एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया गया है।

    रात में जैसे ही रंगीन लाइटों के साथ फव्वारों ने पानी छोड़ना शुरू किया तो मौके पर उपस्थित लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करते हुए जग बसोहली के नारे भी लगाए। इस दौरान लोगों का उत्सह देखते ही बन रहा था। लोकल बाड़ी की और से एक और नायाब तोहफे के रूप में बसोहली के पाल वंशजों के रानी तालाब को विकसित कर इसको नया रूप दिया गया है।

    यहां पर कई प्रकार की सुविधाएं पर्यटकों को मिलने जा रही हैं। आने वाले समय में इसमें जो कमियां रह जाएंगी, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। ईओ बसोहली राजेश कुमार ने बताया कि रानी तालाब को विकसित करने का लगभग सारा काम अनुमानित लागत एक करोड 91 लाख आई है।

    रानी तालाब के विस्तारीकरण में एक ही काम शेष रह गया था वह अतिरिक्त ट्रांसफार्मर को लगाना। बिजली निगम द्वारा इसे भी स्थापित कर दिया गया है अब हर रोज रानी तालाब बसोहली में रंगीन रोशनी से नहाता हुआ दिखेगा जो पर्यटन के लिये एक पहल होगी।

    ट्रांसफार्मर स्थापित करने में लगा एक साल

    गत वर्ष रामलीला और बसोहली उत्सव के दौरान रानी तालाब में रंगीन लाइटों वाले फव्वारों को शुरू किया गया था तब केवल इस का टेस्ट ही किया गया और जल्द ही ट्रांसफार्मर को लगाने की बात कही गई मगर रंगीन फव्वारों को शुरू करने में एक साल पूरा लग गया।

    नवरात्रों से दो दिन पूर्व ट्रांसफार्मर को स्थापित किया गया और अब हर रात रानी तालाब रंगीन दिखने लगा है जो लोगों के लिये एक तोहफे से कम नहीं है। मगर सरकारी तंत्र का भी खेल लोगों को देखने को मिला पूरा एक साल ट्रांसफार्मर को स्थापित करने में लगा।