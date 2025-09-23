Language
    DyCM Choudhary ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- 'हमें आजादी दीजिए, फिर देखिए जम्मू-कश्मीर को हम कहां ले जाते हैं'

    By naveen sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:14 PM (IST)

    जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि राज्य में दो सरकारें चल रही हैं जिसमें एक जनता द्वारा चुनी गई है और दूसरी थोपी गई है। उन्होंने राज्य के दर्जे की बहाली की मांग की और केंद्र सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने पीडीपी-भाजपा पर विफलताओं के लिए नेशनल कान्फ्रेंस को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

    उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि दोनों दलों ने अपने शासनकाल में जनता के लिए कुछ नहीं किया। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंगलवार को बिना केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का नाम लिए बगैर कहा कि जम्मू कश्मीर में एक साथ दो सरकारें चल रही हैं, एक सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और दूसरी जनता पर थोपी गई है।

    हमारे हाथ बंधे हैं, हमें आजादी दीजिए फिर देखिए हम जम्मू कश्मीर को कहां ले जाते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने पीडीपी-भाजपा पर अपनी विफलताओं के लिए नेशनल कान्फ्रेंस को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया।

    नेकां को जनता से किए वादे पूरा करने से रोका जा रहा

    आज यहां डल झील किनारे बुल्वोर्ड रोड के चौड़ीकरण परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने बिना राजभवन का नाम लिए बगैर कहा कि यहां नेशनल कान्फ्रेंस को जनता के साथ किए गए वादे पूरे करने से रोकने के लिए ही दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई है।

    हमें अपने वादे पूरे करने और सरकार को चलाने के लिए आजादी चाहिए। हमें आजादी दीजिए।, फिर देखिए हम जम्मू-कश्मीर को कहां ले जाते हैं। हम अपने घोषणापत्र के प्रति वचनबद्ध हैं और अपने हर वादे को पूरा करेंगे।

    यहां कुछ ताकतें चाहती हैं कि हम इस्तीफा दें

    उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने एक बार फिर बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा कि यहां जानबूझकर का निर्वाचित सरकार की राह में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। यहां कुछ ताकतें, कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दें, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम शेर-ए-कश्मीर के वर्कर हैं। हम शेरे कश्मीर के लोग हैं, हम लड़ेंगे, हम पीठ दिखाने वालों में नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे।

    हमें जम्मू कश्मीर की जनता ने पांच वर्ष के लिए जनादेश दिया है। राज्य का दर्जा नेशनल कान्फ्रेंस को अपने लिए नहीं बल्कि इस रियासत के लोगों े लिए, आप लोगों के लिए चाहिए, ताकि इस प्रदेश की आम जनता की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। यहां के लोगों को उनके अधिकार मिलें, उनका विकास हो।

    राज्य के दर्जे की बहाली की मांग दोहराई

    उपमुख्यमंत्री ने राज्य के दर्जे की बहाली की मांग काे दोहराते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए वादों को पूरा करेंगे, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने से प्रदेश में निर्वाचित सरकार पूरी तरह सशक्त होगी और वह जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह समर्थ होगी।

    वह स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी, जम्मू कश्मीर की जनता पर बाहर से कोई फैसला नहीं थोपा जा सकेगा। उन्होंने हाल की बाढ़ और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बार-बार बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए जल्द एक प्रभावी राहत पैकेज घेाषित करना चाहिए।

    पीडीपी-भाजपा पर लगाया नेकां को निशाना बनाने का आरोप

    सत्तारुढ़ नेशनल कान्फ्रेंस पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भाजपा द्वारा अपने कर्तव्य निर्वाह में विफल रहने के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा इन दोनों दलों ने अपने शासनकाल में जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कुछ नहीं किया। मैं उस समय पीडीपी में था और पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री था।

    पीडीपी और भाजपा ने इस प्रदेश के लोगों के हितों के साथ समझौता किया ताकि यह दोनों अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकें। इन दोनों दलों की स्वार्थपूर्ण राजनीति का नुक्सान जम्मू कश्मीर की जनता को हुआ है।

    भाजपा और पीडीपी भाई-भाई हैं। उन्होंने पहले लोगों को धोखा दिया, लेकिन अब वे लोगों को और धोखा नहीं दे सकते। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पिछले दस साल तक मुश्किलों का सामना किया है और वे जानते हैं कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है।

    सरकार के समक्ष चुनौतियों को समझे मीडिया

    अन्होंने मीडिया से सरकार के समक्ष चुनौतियों को समझने और और संवेदनशील तरीके से रिपोर्टिंग का आग्रह करते हुए कहा कि हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। मीडिया को यह समझना चाहिए कि हम किस माहौल में यह सरकार चला रहे हैं। यह किसी से छिपी बात नहीं है।

    इससे पहले, उप-मुख्यमंत्री श्रीनगर के नेहरू पार्क में बुलेवार्ड रोड पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण परियोजना का जायजा लेने गए। उनके साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी और सड़क एवं भवन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे। निरीक्षण के दौरान, चौधरी ने चार लेन वाली सड़क परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया।

    बुल्वार्ड श्रीनगर का सबसे खास हिस्सा

    चौधरी ने कहा कि बुल्वार्ड श्रीनगर का सबसे खास हिस्सा है। चौड़ी सड़क से ट्रैफिक सुगम होगा, पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।" उन्होंने घोषणा की कि इस परियोजना का उद्घाटन 17 अक्टूबर को किया जाएगा और कहा कि सरकार समय-सीमा के अंदर काम पूरा करने के लिए दृढ़ है।

    अधिकारियों ने उप-मुख्यमंत्री को परियोजना के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी दी और उन्हें आश्वासन दिया कि निर्माण कार्य को तेज करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा रहे हैं।