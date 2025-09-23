DyCM Choudhary ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- 'हमें आजादी दीजिए, फिर देखिए जम्मू-कश्मीर को हम कहां ले जाते हैं'

जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि राज्य में दो सरकारें चल रही हैं जिसमें एक जनता द्वारा चुनी गई है और दूसरी थोपी गई है। उन्होंने राज्य के दर्जे की बहाली की मांग की और केंद्र सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने पीडीपी-भाजपा पर विफलताओं के लिए नेशनल कान्फ्रेंस को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने मंगलवार को बिना केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का नाम लिए बगैर कहा कि जम्मू कश्मीर में एक साथ दो सरकारें चल रही हैं, एक सरकार जनता द्वारा चुनी गई है और दूसरी जनता पर थोपी गई है।

हमारे हाथ बंधे हैं, हमें आजादी दीजिए फिर देखिए हम जम्मू कश्मीर को कहां ले जाते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया जाना चाहिए। उन्होंने पीडीपी-भाजपा पर अपनी विफलताओं के लिए नेशनल कान्फ्रेंस को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया।

नेकां को जनता से किए वादे पूरा करने से रोका जा रहा आज यहां डल झील किनारे बुल्वोर्ड रोड के चौड़ीकरण परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने बिना राजभवन का नाम लिए बगैर कहा कि यहां नेशनल कान्फ्रेंस को जनता के साथ किए गए वादे पूरे करने से रोकने के लिए ही दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई है।

हमें जम्मू कश्मीर की जनता ने पांच वर्ष के लिए जनादेश दिया है। राज्य का दर्जा नेशनल कान्फ्रेंस को अपने लिए नहीं बल्कि इस रियासत के लोगों े लिए, आप लोगों के लिए चाहिए, ताकि इस प्रदेश की आम जनता की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। यहां के लोगों को उनके अधिकार मिलें, उनका विकास हो।

वह स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी, जम्मू कश्मीर की जनता पर बाहर से कोई फैसला नहीं थोपा जा सकेगा। उन्होंने हाल की बाढ़ और जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बार-बार बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापक वित्तीय पैकेज की भी मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए जल्द एक प्रभावी राहत पैकेज घेाषित करना चाहिए।

पीडीपी और भाजपा ने इस प्रदेश के लोगों के हितों के साथ समझौता किया ताकि यह दोनों अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकें। इन दोनों दलों की स्वार्थपूर्ण राजनीति का नुक्सान जम्मू कश्मीर की जनता को हुआ है। भाजपा और पीडीपी भाई-भाई हैं। उन्होंने पहले लोगों को धोखा दिया, लेकिन अब वे लोगों को और धोखा नहीं दे सकते। जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पिछले दस साल तक मुश्किलों का सामना किया है और वे जानते हैं कि इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है।

इससे पहले, उप-मुख्यमंत्री श्रीनगर के नेहरू पार्क में बुलेवार्ड रोड पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण परियोजना का जायजा लेने गए। उनके साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी और सड़क एवं भवन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे। निरीक्षण के दौरान, चौधरी ने चार लेन वाली सड़क परियोजना की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया।