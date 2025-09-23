जम्मू-कश्मीर डिग्री कालेजों में स्थायी अध्यापकों की कमी, अकादमिक प्रबंधन के तहत नियुक्त टीचिंग स्टाफ की भूमिका अहम

जम्मू-कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में शिक्षा प्रदान करने में अकादमिक प्रबंधन के तहत नियुक्त टीचिंग स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। 143 डिग्री कॉलेजों में पंद्रह सौ से अधिक टीचिंग स्टाफ नियुक्त हैं। पिछले कुछ सालों में खोले गए कॉलेजों में कांट्रेक्ट पर स्टाफ अधिक है। स्थायी अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाती है।

जम्मू कश्मीर के 143 डिग्री कालेजों में पढ़ाई शुरु होते ही अकादमिक प्रबंधन पर नियुक्त लेक्चर व टीचिंग असिस्टेंट ने कमान संभाल ली है। हालांकि स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर सहित टीचिंग स्टाफ है लेकिन पंद्रह सौ लेकर दो हजार के करीब टीचिंग स्टाफ की जरूरत हर साल होती है।