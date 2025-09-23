जम्मू में लाखों रुपये मूल्य की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 52 ग्राम हेरोइन की बरामद
जम्मू पुलिस ने मुट्ठी इलाके में एक युवक को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 52 ग्राम हेरोइन बरामद हुई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके अतिरिक्त पीर मिट्ठा पुलिस ने तीन अपराधियों को तलवारों के साथ गिरफ्तार किया है जो शाहिद चौक पर दहशत फैला रहे थे।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर के मुट्ठी इलाके में पुलिस ने एक युवक को मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है।
पुलिस का दावा है कि आरोपित से 52 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया है। जिसका अंतर राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लाखों रुपये में है। हेरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़े गए विशाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी इंद्रा नगर, सतवारी के रूप में हुई। दोमाना पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना पर दोमाना पुलिस ने मुट्ठी इलाके में नाका लगाया और सादा कपड़ों में कुछ पुलिस कर्मियों को गश्त कर भेजा गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों की नजर एक युवक को पड़ी। जो वहां संदिग्ध हालात में घूम रहा था।
उसकी हरकतों पर संदेह होने के चलते पुलिस कर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया। रुकने की बजाए वहां उल्टी दिशा में भागने लगा। जिसके बाद पुलिस कर्मियों का उस पर संदेह और गहरा गया। युवक का पीछा किया गया। कुछ दूरी पर भागने के बाद उसे रोक लिया गया।
जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पैकेट बरामद हुआ। जो उसने अपनी पतलून की जेब में पालीथीन के बीच छुपा कर रखा हुआ था। पालीथीन को पुलिस कर्मियों ने खोला तो उसके अंदर से मादक पदार्थ हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ।जिसके चलते पुलिस कर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया।
उसे पूछताछ के लिए दोमाना पुलिस थाने में ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपित से पूछताछ कर उसके नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है।
तीन अपराधी तलवार सहित गिरफ्तार, शाहिद चौक पर फैला रहे थे दहशत
पीर मिट्ठा पुलिस ने गश्त के दौरान तीन शातिर अपराधियों को तलवार सहित गिरफ्तार किया। ये तीनों शाहिद चौक के पास डीपीएस स्कूल क्षेत्र में राहगीरों को धमका रहे थे और इलाके में दहशत फैला रहे थे।
पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि कुछ युवक धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक तलवार बरामद की गई।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदिल अहमद निवासी गुज्जर नगर, करण कुमा निवासी बावे वाली गली जम्मू और मोहम्मद शोएब निवासी गुज्जर नगर के रूप में हुई है। तीनों के खिलाफ पीर मीठा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। उधर, पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में संतोष है और उन्होंने पुलिस के प्रयासों की सराहना की है।
