जम्मू में लाखों रुपये मूल्य की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 52 ग्राम हेरोइन की बरामद

जम्मू पुलिस ने मुट्ठी इलाके में एक युवक को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 52 ग्राम हेरोइन बरामद हुई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों में है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसके अतिरिक्त पीर मिट्ठा पुलिस ने तीन अपराधियों को तलवारों के साथ गिरफ्तार किया है जो शाहिद चौक पर दहशत फैला रहे थे।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर के मुट्ठी इलाके में पुलिस ने एक युवक को मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपित से 52 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया है। जिसका अंतर राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लाखों रुपये में है। हेरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़े गए विशाल सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी इंद्रा नगर, सतवारी के रूप में हुई। दोमाना पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना पर दोमाना पुलिस ने मुट्ठी इलाके में नाका लगाया और सादा कपड़ों में कुछ पुलिस कर्मियों को गश्त कर भेजा गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों की नजर एक युवक को पड़ी। जो वहां संदिग्ध हालात में घूम रहा था।

जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पैकेट बरामद हुआ। जो उसने अपनी पतलून की जेब में पालीथीन के बीच छुपा कर रखा हुआ था। पालीथीन को पुलिस कर्मियों ने खोला तो उसके अंदर से मादक पदार्थ हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ।जिसके चलते पुलिस कर्मियों ने युवक को हिरासत में ले लिया।

पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि कुछ युवक धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक तलवार बरामद की गई।