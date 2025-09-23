जम्मू में कुत्तों के आतंक के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, एबीसी प्रोग्राम के तहत रोजाना 40 कुत्तों की होगी नसबंदी

जम्मू शहर में लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ गया है जिससे लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। हर महीने लगभग 60-70 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नगर निगम कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहा है।

अंचल सिंह, जागरण, जम्मू। मंदिरों के शहर जम्मू में बेजुबान लावारिस कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोग घरों से बाहर निकलते कतराने लगे हैं। शहर की शायद ही कोई गली होगी, जहां इन लावारिस कुत्ताें की टोलियां न हों।

खाली गलियों पर कब्जा कर मस्ती में घूमते यह कुत्ते बच्चों और बुजुर्गाें को सबसे ज्यादा डराते हैं। शहर में कुत्तों के काटने के 60-70 मामले हर महीने सामने आ रहे हैं। स्थिति यह है कि सुबह-शाम सैर अथवा जरूरी काम के लिए घरों से निकलने वाले अधिकतर लोग हाथों में डंडे लेने को मजबूर हैं।

उन्हें डर रहता है कि जाने कौन सी नुक्कड़ से काेई लावारिस कुत्ता उन पर झपट पड़े। नागरिक परेशान हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा शहर के मुख्य अस्पतालाें में बढ़ती कुत्तों के काटे मरीजों की संख्या से लग जाता है।

गवर्नमेंट सरवाल अस्पताल में 15 के करीब तथा गंग्याल स्थित राजीव गांधी अस्पताल में रोजाना 2-5 मामले आ रहे हैं। चूंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में सिर्फ एक डोज दी जाती है। लिहाजा वहां के मामले भी बाद में अस्पतालों में पहुंचते हैं। कुल मिलाकर जम्मू शहर में प्रति माह 1800 से 2000 के करीब कुत्तों के काटने के मामले अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैैं।