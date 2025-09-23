जम्मू-कश्मीर विधानसभा का चौथा सत्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती, LG Sinha को भेजी सिफारिश, 13 अक्टूबर को शुरू होगा सत्र

जम्मू कश्मीर विधानसभा का चौथा सत्र 13 से 20 अक्टूबर 2025 तक होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में प्रदेश केबिनेट ने इसकी सिफारिश की है। यह सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है जिसमें विपक्ष बाढ़ से निपटने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाए गए विधायक मेहराज मलिक और आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा।

नवीन नवाज, जागरण, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चौथे सत्र को लेकर बना असमंजस मंगलवार को दूर होता नजर आया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में प्रदेश केबिनेट ने 13 से 20 अक्टूबर 2025 तक सत्र बुलाने की सिफारिश की है।

प्रस्तावित सत्र बेशक एक सप्ताह का रहेगा, लेकिन यह हंगामापूर्ण रहेगा क्योंकि प्रदेश सरकार को अपने एक वर्ष की उपलब्धियां बतानी होंगी। बाढ़ से उपजे हालात से निपटने और जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाए गए विधायक मेहराज मलिक के मुद्दे पर विपक्ष उससे जवाब तलब करेगा।

प्रदेश केबिनेट ने आज सत्र बुलाए जाने की सिफारिश को उपराज्यपाल को भेजा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अब इस सिफारिश को अगर स्वीकारते हैं तो सत्र 13 अक्टूबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी में ही होगा। वर्ष 2019 से पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एकीकृत राज्य था, तो बजट सत्र शीतकालीन राजधानी जम्मू मेंं होता था।

सत्र को लेकर बने असंजस के बीच ही गत दिनों विधानसभा सचिवालय ने भी विधि विभाग को एक एक पत्र लिखकर सूचित किया था कि 28 अक्टूबर तक सत्र बुलाया जाना जरुरी है और इस संदर्भ में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने कीप्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए।

एक सप्ताह तक चलेगा विधानसभा सत्र आगामी प्रस्तावित सत्र बेशक लगभग एक सप्ताह तक चलेगा, लेेकिन यह काफी हंगामापूर्णरहेगा। इस सत्र में मानसून की बारिश से जान-माल के नुकसान और सरकारी व निजी संपत्ति को हुए नुकसान से जुड़े मुद्दे, साथ ही आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने का मुद्दा सत्र में प्रमुखता से उठेगा।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बीते एक वर्ष के दौरान लगभग हर चुनावी वादे को पूरा करने का प्रयास किया है। राज्य के दर्जे पर हमने प्रस्ताव लाया था, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने भी इस संदर्भ मेंपस्ताव लाए थे,लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर सदन मे जो स्थिति रही,उसके कारण राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव रद हो या था।