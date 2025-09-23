जम्मू शहर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, नशे के गढ़ राजीव नगर से 264 ग्राम हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू पुलिस ने नशे के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजीव नगर क्षेत्र में 279 ग्राम हेरोइन की भारी खेप पकड़ी है। पकड़ी गई खेप का अंतर राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लाखों रुपये में है।

पुलिस ने इस मामले में पंजाब निवासी एक व्यक्ति के अलावा राजीव नगर से दंपति को हिरासत में लिया है। यह जानकारी एसपी सिटी साउथ अजय शर्मा ने सोमवार को त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में पत्रकार वार्ता के दौरान दी।

एसपी सिटी अजय शर्मा ने बताया कि बीते कुछ समय से जम्मू में मादक पदार्थों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और राजीव नगर क्षेत्र नशे का कुख्यात अड्डा बन चुका है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ संदिग्धों के नशा करने के वीडियो वायरल हुए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया।

अजय शर्मा ने जानकारी दी कि बीते शनिवार रविवार की रात को त्रिकुटा नगर पुलिस को सूचना मिली कि एक नशा तस्कर वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ लेकर घूम रहा है।

इस पर पुलिस थाना त्रिकुटा नगर और पुलिस पोस्ट नरवाल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी विशाल निवासी लुधियाना, पंजाब को गिरफ्तार किया और उसके पास से 264 ग्राम हेरोइन जैसी पदार्थ बरामद की।

आगे की जांच में राजीव नगर निवासी गोगी और उसकी पत्नी रीमा को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

पिछले एक वर्ष का रिकार्ड

एसपी साउथ ने बताया कि एसडीपीओ ईस्ट के अधिकार क्षेत्र में बीते एक वर्ष के दौरान 31 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए हैं और सिर्फ राजीव नगर क्षेत्र से 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, बागे बाहू और त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशनों ने संयुक्त रूप से करोड़ों रुपये की हेरोइन जब्त की है और पिछले एक वर्ष में करीब 220 आरोपियों को प्रीवेंटीव कस्टडी में लिया है।