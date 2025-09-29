बालीवुड़ स्टार जैकी श्रॉफ 2 नवंबर को कश्मीर मैराथन में लेंगे भाग, बोले- 'यह मैजिकल और खूबसूरत होगा'

जागरण संवाददाता, जागरण, श्रीनगर। फिल्म हीरो से अपनी पहचान बनाने वाले बालीवुड़ स्टार जैकी श्राफ 2 नवंबर को घाटी में होने वाले कश्मीर मैराथन के दूसरे संसकरण में हिस्सा लेंगें और धावको को हरी झंडी दिखाएंगे।

इंटरनेट मीडिया पर इस संबंध में अपने एक पोस्ट में श्राफ ने लिखा यह मैजिकल और खूबसूरत होगा'' कश्मीर मैराथन का दूसरा संस्करण 2 नवंबर को है।

अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा, मैंने ऐसी जगह पर कभी मैराथन नहीं देखी। मैं पहली बार जा रहा हूं और मुझे पता है कि यह मैजिकल और बहुत खूबसूरत होगा।

कश्मीर में पहली मैराथन में विदेशी प्रतिभागियों ने उत्साह दिखाया था। जैकी श्राफ ने कहा कि मैं दूसरे संस्करण में वहां रहूंगा और उम्मीद है कि इसमें भाग लेने वाले सभी लोग मैराथन का आनंद लेंगे।

वहीं जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट 'एक्स' पर एक ट्वीट के जरिए बॉलीवुड अभिनेता की भागीदारी की पुष्टि की है।

नवंबर में आयोजित इस दौड़ के दौरान अभिनेता प्रतिभागियों के साथ डल झील और हरे-भरे जबरवन पर्वत श्रृंखला सहित लुभावने दृश्यों के बीच दौड़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही शंकराचार्य मंदिर, परी महल, मुगल गार्डन और दरगाह जैसे प्रतिष्ठित स्थलों से भी होकर गुजरेंगे।