बालीवुड़ स्टार जैकी श्रॉफ 2 नवंबर को कश्मीर मैराथन में लेंगे भाग, बोले- 'यह मैजिकल और खूबसूरत होगा'
बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ 2 नवंबर 2025 को कश्मीर मैराथन के दूसरे संस्करण में भाग लेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम को जादुई बताया और कहा कि यह बहुत खूबसूरत होगा। पर्यटन विभाग के अनुसार मैराथन श्रीनगर की डल झील के किनारे आयोजित की जाएगी। पिछले साल सुनील शेट्टी ने पहले संस्करण में भाग लिया था।
जागरण संवाददाता, जागरण, श्रीनगर। फिल्म हीरो से अपनी पहचान बनाने वाले बालीवुड़ स्टार जैकी श्राफ 2 नवंबर को घाटी में होने वाले कश्मीर मैराथन के दूसरे संसकरण में हिस्सा लेंगें और धावको को हरी झंडी दिखाएंगे।
इंटरनेट मीडिया पर इस संबंध में अपने एक पोस्ट में श्राफ ने लिखा यह मैजिकल और खूबसूरत होगा'' कश्मीर मैराथन का दूसरा संस्करण 2 नवंबर को है।
अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा, मैंने ऐसी जगह पर कभी मैराथन नहीं देखी। मैं पहली बार जा रहा हूं और मुझे पता है कि यह मैजिकल और बहुत खूबसूरत होगा।
कश्मीर में पहली मैराथन में विदेशी प्रतिभागियों ने उत्साह दिखाया था। जैकी श्राफ ने कहा कि मैं दूसरे संस्करण में वहां रहूंगा और उम्मीद है कि इसमें भाग लेने वाले सभी लोग मैराथन का आनंद लेंगे।
वहीं जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट 'एक्स' पर एक ट्वीट के जरिए बॉलीवुड अभिनेता की भागीदारी की पुष्टि की है।
नवंबर में आयोजित इस दौड़ के दौरान अभिनेता प्रतिभागियों के साथ डल झील और हरे-भरे जबरवन पर्वत श्रृंखला सहित लुभावने दृश्यों के बीच दौड़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही शंकराचार्य मंदिर, परी महल, मुगल गार्डन और दरगाह जैसे प्रतिष्ठित स्थलों से भी होकर गुजरेंगे।
जैकी श्रॉफ की भागीदारी से इस आयोजन की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित होने, इसकी लोकप्रियता बढ़ने और कश्मीर को सांस्कृतिक और खेल पर्यटन के एक प्रमुख स्थल के रूप में उजागर करने की उम्मीद है।
अधिकारी ने बताया कि कश्मीर मैराथन सिर्फ एक दौड़ से कहीं बढ़कर एक ऐसा अनुभव है जो विरासत, प्रकृति और सामुदायिक भावना का मिश्रण है। यह धावकों को कश्मीर की मनमोहक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है।
आपको बता दें कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस मैराथान के हवाले से तैयारियां जारी हैं और धावकों का पंजीकरम भी हो रहा है। यह मैराथन श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील किनारे 2 नवंबर, 2025 को आयोजित हो रहा है।
यह भी जानकारी हो कि बीते वर्ष आयोजित हुए इस मैराथन के पहले संस्करण में बालीवुड़ स्टार सुनील शट्टी शामिल हुए थे।
