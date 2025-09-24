Language
    जम्मू ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 7 लाख कीमत के 40 लापता मोबाइल फोन बरामद कर लौटाए

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:20 PM (IST)

    जम्मू ग्रामीण पुलिस ने तकनीकी लैब की मदद से 40 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपये है। ये फोन विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्टों के आधार पर बरामद हुए। एसपी बृजेश शर्मा ने जनसेवा को प्राथमिकता बताते हुए लोगों से फोन खोने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की है।

    पहले भी 150 फोन बरामद किए गए थे, जिससे कुल बरामद फोन की संख्या 190 हो गई है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू ग्रामीण पुलिस की टेक्निकल लैब टीम ने 40 लापता मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई जा रही है।

    इन मोबाइल फोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट जम्मू ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न थानों और चौकियों में दर्ज कराई गई थी। यह कार्रवाई एसपी ग्रामीण जम्मू बृजेश शर्मा के नेतृत्व में इनचार्ज एएसआई दलजीत सिंह की अगुवाई वाली टेक्निकल लैब टीम ने विभिन्न जिलों में तलाश कर मोबाइल फोन बरामद किए।

    इन 40 मोबाइल फोनों की बरामदगी से कई थानों व चौकियों में लंबित गुमशुदगी रिपोर्टों का बंद हो गया है। अपने-अपने खोए फोन पाकर लोगों ने जम्मू पुलिस का आभार जताया।

    आपको बता दें कि इससे पहले भी टेक्निकल लैब टीम 150 लापता मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है। हालिया बरामदगी के बाद अब तक कुल 190 मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

    एसपी ग्रामीण बृजेश शर्मा ने एक बार फिर जनता को आश्वस्त करते हुए कहा है कि पुलिस की प्राथमिकता जनसेवा है। साथ ही अपील की गई है कि लोग अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि समय पर कार्रवाई कर उन्हें जल्द से जल्द वापस दिलाया जा सके।

