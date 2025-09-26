जम्मू नगर निगम की अनोखी पहल, शहर में लावारिस कुत्तों के लिए मुहल्लों में बनेंगे 75 ‘डॉग फीडिंग प्वाइंट’

जम्मू नगर निगम शहर के सभी 75 वार्डों में डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाने जा रहा है। इसका उद्देश्य गलियों में कुत्तों को खाना डालने से रोकना है। निगम ने इसके लिए स्थानों का चिह्नांकन शुरू कर दिया है। जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वर्तमान में शहर में लगभग 51 हजार लावारिस कुत्ते हैं जिनमें से 42 हजार की नसबंदी हो चुकी है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू नगर निगम शहर में विभिन्न स्थानों पर डॉग फीडिंग प्वाइंट बनाने जा रहा है। शहर के सभी 75 वार्डों में यह प्वाइंट बनाए जाएंगे। इनके बाद लोग कुत्तों को गलियों में खाना न डालकर इन फीडिंग प्वाइंट्स पर ही खाना छोड़ेंगे। इससे गलियों में घूमने वाले कुत्तों पर रोक लगेगी। कुत्तों के काटने के मामलों में भी कमी आएगी।

नगर निगम ने शहर के सभी 75 वार्डों में ऐसे प्वाइंट चिन्हित करना शुरू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम ने इस प्रक्रिया में तेजी लाई है। अगले दो-तीन महीनों में इन फीडिंग प्वाइंट्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर लोगों को अपने आसपास बने इन फीडिंग प्वाइंट पर जाकर कुत्तों के लिए खाना रखना होगा।

लोगों को किया जाएगा जागरुक कुत्तों को खुले में खाना खिलाने की आदत छुड़ाने के लिए जम्मू नगर निगम जागरुकता अभियान चलाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि वे घरों से निकलने वाले खाने को अपने आसपास बनाए गए डॉग फीडिंग प्वाइंट पर रखकर आएं। इससे जहां खाने की बर्बादी रुकेगी तो कुत्तों को भी सुविधा हो जाएगी। सुपरवाइजरों, सेनिटरी स्टाफ की टीमें बनाकर गलियों, मुहल्लों में लोगों को जागरुक बनाया जाएगा।