कश्मीर में स्कूलों के समय में बदलाव की मांग तेज, अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से की अपील, जानें क्या है वजह
घाटी के दूरदराज के इलाकों के अभिभावकों ने स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की है क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल खुलने से बच्चों को ठंड लगती है। अभिभावकों विशेषकर दक्षिण और उत्तरी कश्मीर के निवासियों ने शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप करने और स्कूलों के समय को स्थानीय मौसम के अनुसार समायोजित करने का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी के कई ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों के अभिभावकों ने सरकार से स्कूलों के समय में बदलाव करने की अपील की है।
उनका कहना है कि सुबह जल्दी खुलने वाले स्कूलों के समय से बच्चों को ठंड का सामना करना पड़ता है और इस मौसम में उन्हें परेशानी होती है।
शिक्षा मंत्री को संबोधित यह अपील पहाड़ी इलाकों और दूरदराज के गाँवों में रहने वाले परिवारों की ओर से की गई है, जहाँ सुबह के समय तापमान काफी गिर जाता है।
दक्षिण कश्मीर के अभिभावकों के एक समूह ने कहा कि बच्चों, खासकर प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को ठंड के दिनों में घर से निकलना और स्कूल पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करना मुश्किल हो रहा है।
उन्होंने कहा, छोटे बच्चों को इतनी सुबह बाहर भेजना मुश्किल साबित हो रहा है। भोर में ठंडी हवाएँ और कम तापमान इसे असहनीय बना देते हैं। हम अनुशासन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन समय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला और बांडीपोरा के अभिभावकों ने भी इसी तरह की चिंता जताई और शिक्षा विभाग से ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों के स्कूलों के लिए अलग से निर्देश जारी करने का आग्रह किया ताकि बच्चों को ठंड और अस्वस्थ परिस्थितियों में कक्षाओं में जाने के लिए मजबूर न किया जाए।
