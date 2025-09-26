Language
    कटड़ा में युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने वाले आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:14 PM (IST)

    कटड़ा में 23 सितंबर को आपसी रंजिश में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार ने शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाए थे लेकिन पुलिस ने कहा कि सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। कटड़ा में बीते 23 सितंबर को हुई आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले के बाद तीनों आरोपीत मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर शुरुआती सक्रियता को लेकर सवाल खड़े किए पर पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक विक्की 23 सितंबर को अपने परिवार के बच्चे को स्कूल से लेने गया था। इसी दौरान तीनों आरोपितों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इलाज के लिए युवक को कटड़ा अस्पताल लाया गया।

    घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया कि शुरुआती घंटों में पुलिस की सक्रियता पर्याप्त नहीं थी, जिससे आरोपियों को भागने का मौका मिला। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसे जैसे ही सूचना मिली, उसने तेजी से कार्रवाई करते हुए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की और आरोपितों को दबोच लिया।

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान करण मसी पुत्र संजू मसी निवासी वार्ड नंबर 10, कटड़ा, निखिल मसीह पुत्र समूल मसी निवासी नलेया, कटड़ा और निखिल मसीह पुत्र सैमुअल मसीह निवासी कटड़ा के रूप में हुई है।

    पुलिस ने इस मामले में एफआईआर नंबर 265/2025 दर्ज कर ली है। आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 126(2), 315 सहित 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस अधिकारियों ने कहा कि त्वरित गिरफ्तारी उनकी सतर्कता और संवेदनशीलता का प्रमाण है। मामले की गहन जांच की जा रही है, जिसमें हत्या के प्रयास, हथियार की बरामदगी और हमले के पीछे की पारिवारिक/वैयक्तिक रंजिश जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।