कटड़ा में युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने वाले आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कटड़ा में 23 सितंबर को आपसी रंजिश में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार ने शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठाए थे लेकिन पुलिस ने कहा कि सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

