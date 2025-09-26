Vaishno Devi: निशुल्क घोड़ा और कार सेवा से खुश हुए ये श्रद्धालु, श्राइन बोर्ड को कहा शुक्रिया; आप भी उठा सकते हैं लाभ

शारदीय नवरात्र में मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। कटड़ा से भवन तक भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। भवन की भव्य सजावट और माता के दिव्य दर्शन से श्रद्धालु आनंदित हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा दी जा रही सुविधाओं से यात्रा सुगम हो रही है खासकर दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं। यात्रा के बाद कटड़ा के बाजारों में रौनक बढ़ गई है।

राकेश शर्मा, कटड़ा। पवित्र शारदीय नवरात्र में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी रखे हुए हैं। श्रद्धालु भवन परिसर की भव्य सजावट को देखकर मंत्रमुग्ध हैं और माता के दिव्य दर्शन कर अपने परिवार की सुख-शांति की कामना कर रहे हैं।

आधार शिविर कटड़ा से मां वैष्णो देवी भवन तक का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालु कटड़ा पहुंचकर पंजीकरण के बाद आरएफआईडी कार्ड प्राप्त कर अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जय माता दी के जयघोष से एक-दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं।

हालांकि, इस शारदीय नवरात्र में मां वैष्णो की यात्रा में कुछ कमी आई है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें हेलीकाप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा और रोपवे केबल कार सेवा शामिल हैं। इसके अलावा, श्रद्धालु घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की सेवाओं का भी लाभ उठा रहे हैं।

नवरात्र के दौरान दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए यात्रा विशेष रूप से यादगार बनी हुई है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा सेवा निशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही, बैटरी कार सेवा भी निशुल्क है, जिससे दिव्यांग श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं।

खरीदारी से कटड़ा के बाजारों में भी रौनक मां वैष्णो देवी भवन परिसर के साथ-साथ आद्क्वांरी मंदिर परिसर और भैरव घाटी में भी श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी हुई है। श्रद्धालु भव्य सजावट को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु पवित्र और प्राचीन गर्भ जून गुफा के दर्शन भी कर रहे हैं।

इसके अलावा, भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगाते हुए मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं। शुक्रवार को मौसम साफ रहने के कारण श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई।