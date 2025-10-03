जम्मू स्मार्ट सिटी रियोजना में भ्रष्टाचार की बू, 1.26 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद कई खम्भे अभी भी खड़े

जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बेकार बिजली के खंभों को हटाने के लिए 1.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए फिर भी कई खंभे अभी तक नहीं हटाए गए हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने आधुनिक खंभे लगाने के लिए पुराने खंभों को हटाने की योजना बनाई थी लेकिन आज भी कई खंभे सड़कों पर बेकार पड़े हैं जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। स्मार्ट सिटी बन रहे जम्मू शहर में खाली पड़े बिजली के खम्भाें को हटाने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत 1.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद कई स्थानों पर आज भी बहुत से खम्भे खड़े हैं जो किसी काम के नहीं लेकिन इन्हें हटाया नहीं जा सका है।

जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के विभिन्न मुख्य मार्गाें पर आधुनिक खम्भे लगाने का काम शुरू किया था। इसी कड़ी में पुराने खम्भों को हटाने की जरूरत थी। जिसके चलते स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बिजली विभाग से मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें शहर में 5200 खम्भों को हटाने के लिए 1.26 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

फुटपाथ बने तो बदले खम्भे स्मार्ट सिटी के तहत गांधीनगर, बीसी रोड, तालाब तिल्लो रोड, एयरपोर्ट रोड, रेलवे रोड, बाहूप्लाजा रोड समेत विभिन्न क्षेत्रों में फुटपाथों का निर्माण करते हुए पुराने बिजली के खम्भों को हटाया गया। गांधीनगर में हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट के अंतर्गत फुटपाथों का निर्माण किया गया है तथा कुछ स्थानों पर काम अभी भी जारी है। स्मार्ट सिटी के भिन्न प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत निर्माण कार्य जारी हैं जिसके चलते खम्भों को भी बदला जा रहा है।