ऊना दुष्कर्म मामला: हिमाचल हाई कोर्ट ने आरोपित एसडीएम को जांच में सहयोग का दिया निर्देश, अगली सुनवाई की तिथि तय

Una SDM Assault Girl Case ऊना एसडीएम दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने एसडीएम को पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। एसडीएम पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, ऊना। Una SDM Assault Girl Case, हिमाचल प्रदेश में ऊना के चर्चित दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। एसडीएम ऊना पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद से उक्त अधिकारी गायब है। अब आरोपित को हाई कोर्ट शिमला से अग्रिम जमानत मिल गई है।

कोर्ट की तरफ से आरोपित एसडीएम को ऊना थाना में दर्ज एफआईआर में पुलिस जांच में शामिल होकर पूरा सहयोग देने के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि आगामी सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी और स्टेटस रिपोर्ट दी जाएगी। 23 सितंबर को दर्ज हुआ था मामला ऊना के एसडीएम विश्वमोहन देव चौहान के खिलाफ एक युवती ने 23 सितंबर को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत दी थी। इस पर ऊना सदर पुलिस थाना में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित एसडीएम के खिलाफ वीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत ममला दर्ज करके जांच शुरु की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपित अधिकारी की तलाश के लिए छापामारी शुरू की।

25 को अग्रिम जमानत के लिए लगाई याचिका इस दौरान 25 सितंबर को आरोपित अधिकारी के अधिवक्ता की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए शिमला हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 सितंबर को रखी गई। इसके बाद 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई।