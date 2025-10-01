दुष्कर्म मामले में आरोपित ऊना के एसडीएम की ऑडी कार जब्त, घर तक पहुंची पुलिस; मोबाइल लोकेशन ट्रेस

Una SDM ऊना में दुष्कर्म के आरोपी एसडीएम विश्वमोहन देव चौहान की तलाश में एसआईटी ने छापेमारी की और उनकी ऑडी कार जब्त की। एक टीम उनके सिरमौर स्थित घर भी भेजी गई है ताकि कोई सुराग मिल सके। एसडीएम पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

जागरण संवाददाता, ऊना। Una SDM, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में दुष्कर्म मामले में आरोपित एसडीएम विश्वमोहन देव चौहान की तलाश में एसआइटी के प्रभारी एएसपी सुरेंद्र शर्मा की अगुवाई में गठित टीम ने कई जगह छापामारी की। टीम ने आरोपित एसडीएम की ऑडी कार को जब्त किया।

एक टीम को आरोपित एसडीएम के घर सिरमौर जिला के गिरिपार में भेजा गया है ताकि कोई सुराग मिल सके। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का है आरोप जिला मुख्यालय ऊना में एक युवती ने एसडीएम विश्वमोहन देव चौहान के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज 23 सितंबर को दर्ज करवाई है। युवती का आरोप था कि एसडीएम ने अपने कार्यालय के चैंबर में उसके साथ दुष्कर्म किया।

गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित इसके बाद फरार एसडीएम को गिरफ्तार करने के लिए ऊना के पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने सोमवार को एसआइटी का गठन किया था। सरकारी कार कार्यालय में, किसी और गाड़ी में फरार हुआ आरोपित एसडीएम किसी गाड़ी में ऊना से फरार हो गया था। उसने सरकारी गाड़ी को मिनी सचिवालय परिसर में खड़ा कर दिया था। पीड़ित युवती ने शिकायत में जिस काले रंग की ऑडी कार की जानकारी दी, उसे एसडीएम ने अपने दोस्त के पास ऊना में खड़ा किया था। यह कार किसके नाम पंजीकृत है, इसकी जांच की जा रही है।