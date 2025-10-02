Language
    Himachal News: शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, फिर तोड़ दी सगाई; ऊना की युवती ने फौजी पर लगाए संगीन आरोप

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:45 PM (IST)

    Himachal Pradesh Una News ऊना में एक युवती ने एक फौजी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। युवती ने सगाई के बाद रिश्ता तोड़ने नग्न तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस ने फौजी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ऊना में एक युवती ने फौजी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना)। Himachal Pradesh Una News, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के गगरेट क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती ने फौजी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, सगाई के बाद रिश्ता तोड़ने, इंटरनेट मीडिया पर नग्न तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित फौजी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विधानसभा क्षेत्र गगरेट के एक गांव की युवती ने शिकायत में आरोप लगाया कि फौजी युवक ने उसके साथ तीन साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और सगाई के बाद रिश्ता तोड़ दिया।

    नग्न तस्वीरें वायरल करने की दी धमकी

    उसने धमकाया कि यदि वह चुप नहीं रही तो उसकी नग्न तस्वीरें व निजी जानकारियां इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देगा। आरोपित ने उसे फोन और मैसेज के जरिये लगातार धमकियां दीं। आरोपित और उसके पिता ने परिवार पर दबाव बनाया कि अगर मामला थाने पहुंचा तो वे अपनी पहचान और राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करेंगे।

    सगाई के बाद शादी से किया मना

    आरोप है कि युवक के पिता ने पुलिस में शिकायत न करने के लिए कहा और बात को पंचायत में सुलझाने की बात कही। पीड़िता ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को दोनों परिवारों की सहमति से सगाई हुई थी। इसके बाद आरोपित और उसके परिवार ने शादी से मना कर दिया।

    मानसिक रूप से परेशान किया

    आरोपित ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर ब्लैकमेल किया और समाज में उसकी मानहानि करने की कोशिश की। पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपित के रिश्तेदारों ने भी उसे बार-बार डराने और समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की।

    एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस इलेक्ट्रानिक सुबूतों को भी खंगाल रही है। आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

