Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal News: चेकिंग के लिए रोका तो पुलिस जवान को भी टिप्पर में ले गया खनन माफिया, सड़क पर फेंक दिया मैटेरियल

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    Himachal Police Mining Mafia Conflict हिमाचल प्रदेश के बद्दी में माइनिंग माफिया की दबंगई सामने आई है। पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त एक टिप्पर को जब्त किया तो चालक ने पुलिस जवान को धमकाकर वाहन से उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बद्दी पुलिस अधीक्षक कार्यालय और टिप्पर का प्रतीकात्मक फोटो

    अवैध खनन पर वाहन जब्त करने लगी पुलिस तो टिप्पर

    पुलिस के सामने फिर माइनिंग माफिया की दबंगई, टिप्पर चालक ने पुलिस को धमकाकर बीच रास्ते उतारा 

    माफिया के सामने एक बार फिर पुलिस हुई लाचार, पुलिस जवान को लेकर भागा माफिया 

    सड़क ब्लॉक करने के बाद बीच सड़क पर उतारकर धमकाया 

    जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है और पुलिस की सख्ती के बावजूद माइनिंग माफिया अपनी दबंगई दिखाने से पीछे नहीं हट रहा। ताजा मामला पुलिस थाना मानपुरा क्षेत्र के गुरुद्वारा मानपुरा के समीप नेशनल हाईवे पर सामने आया, जहां रात्रि गश्त के दौरान बिना नंबर प्लेट के एक हाईवा टिप्पर को चेकिंग के लिए रोका गया। टिप्पर में अवैध माइनिंग मैटिरियल लोड पाया गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, टिप्पर चालक की पहचान मदन लाल उर्फ मनीष गांव हाडाखुण्डी तहसील बद्दी निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त टिप्पर को थाना लाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस जवान एचएचजी लक्ष्मी चंद को चालक के साथ वाहन में बिठाकर थाना मानपुरा ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन तभी स्थिति अचानक बिगड़ गई।

    जवान को टिप्पर में ले गया माफिया

    आरोप है कि चालक मदन लाल उर्फ मनीष ने पुलिस जवान को धमकाते हुए टिप्पर को तेज रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। वह टिप्पर को पुलिस थाना मानपुरा की ओर ले जाने के बजाय सीधे अपने गांव हाडाखुंडी की तरफ भाग निकला। हैरानी की बात यह रही कि भागते समय उसने सड़क पर लगे टिप्पर का जैक उठाकर लोड माइनिंग मैटिरियल गिराना भी शुरू कर दिया, ताकि पीछा कर रही पुलिस टीम को रोका जा सके। 

    जान से मारने की धमकी देकर रास्ते में उतारा

    इस बीच चालक ने पुलिस जवान को भी जान से मारने की धमकी दी और उसे रास्ते में उतारकर फरार हो गया। हालांकि गनीमत रही कि जवान लक्ष्मी चंद को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जिस तरह से टिप्पर तेज रफ्तार से चलाया गया उससे किसी भी बड़े हादसे की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

    टिप्पर पर नहीं था नंबर

    पुलिस की टीमें तुरंत हरकत में आईं और टिप्पर का पीछा किया, साथ ही हाडाखुंडी इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन चालक चालाकी दिखाते हुए टिप्पर को गांव की ओर न ले जाकर कहीं और भगा ले गया। टिप्पर पर नंबर प्लेट न होने के कारण वाहन का सुराग लगाना और भी मुश्किल हो गया।

    पुलिस को चुनौती देने का पहला मामला नहीं

    बता दें की पुलिस को चुनौती देने वाला यह पहला मामला नहीं है, जब माफिया ने पुलिस पर हमला किया हो और उन्हें अगवा किया हो, इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। 

    यह भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश: बरातियों की कार 150 मीटर गहरी खाई में गिरी, 2 की मौके पर मौत व 3 की हालत गंभीर

    पुलिस ने दर्ज किया केस

    घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना मानपुरा में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सरकारी काम मे बाधा, सरकारी कर्मी को कैद करना, माइनिंग एक्ट सहित अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि टिप्पर और आरोपी चालक की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपी को कानून के शिकंजे में लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- हिमाचल में तैनात रहा लेफ्टिनेंट कर्नल फर्जी दस्तावेज और अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन के भी आरोप