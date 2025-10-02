हिमाचल प्रदेश: बरातियों की कार 150 मीटर गहरी खाई में गिरी, 2 की मौके पर मौत व 3 की हालत गंभीर

Himachal Pradesh Road Accident हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दशहरा के दिन एक दुखद घटना हुई। बारात में जा रही एक कार नैनाटिक्कर ढंगयार सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है।

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में दशहरा के दिन एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। बरात में जा रहे लोगों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई व तीन की हालत गंभीर बनी हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दूल्हे के साथ यह लोग भी बरात के साथ जा रहे थे, लेकिन दुखद हादसे ने खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नैनाटिक्कर ढंगयार सड़क पर किला कलाच के समीप एक कार सुबह करीब 9:00 बजे के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस कार में सवार पांच लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से तीनों घायलों को एमएमयू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सोलन जिला के अर्की उपमंडल के घेणा भूमती गांव से शादी की बरात पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के ढंगयार जा रही थी। जब बरात नैनाटिक्कर ढंगयार सड़क के पास पहुंची तो तो किला कलाच के समीप कार नंबर एचपी 11ए 3859 अनियंत्रित होकर करीब डेढ़ सौ मीटर गहरी खाई में जा गिरी।