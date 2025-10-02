Himachal News: दुष्कर्म आरोपित एसडीएम ऊना बार-बार बदल रहा ठिकाने, SIT ने चंडीगढ़ में दी दबिश; अगला टारगेट भी किया तय
Una SDM Case ऊना एसडीएम विश्वमोहन देव चौहान जो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में हैं की तलाश में एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस चंडीगढ़ में उनके दोस्तों के घरों पर भी दबिश दे रही है और ऊना नालागढ़ बद्दी नंगल के होटलों में भी रिकॉर्ड खंगाल रही है।
जागरण संवाददाता, ऊना। Una SDM Case, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपित ऊना के एसडीएम विश्वमोहन देव चौहान की तलाश में गठित पुलिस का विशेष जांच दल (एसआइटी) लगातार छापामारी कर रहा है। आरोपित एसडीएम पुलिस से बचने के लिए बार बार ठिकाने बदल रहा है।
बुधवार को एसआइटी ने आरोपित एसडीएम के नजदीकी लोगों से पूछताछ करने के अलावा चंडीगढ़ में उसके एक दोस्त के घर दबिश देकर जानकारी जुटाई। टीम ने ऊना, नालागढ़, बद्दी, नंगल समेत अन्य कई होटलों व सरकारी विश्राम गृह ऊना में रिकार्ड को भी खंगाला ताकि एसडीएम का सुराग मिल सके। फिलहाल एसआइटी के हाथ खाली हैं।
पुलिस के साइबर सेल की टीम एसडीएम के मोबाइल फोन नंबर की काल डिटेल खंगाल रही है। उसके आधार पर एसडीएम के नजदीकी लोगों तक पहुंचकर जानकारी जुटाई जा रही है।
कल होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
ऊना से फरार एसडीएम के अधिवक्ता की तरफ से प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में दायर जमानत याचिका पर तीन अक्टूबर को सुनवाई में क्या फैसला होता है, इस पर पुलिस की नजर है।
पुलिस टीम शिमला में लगाएगी फील्डिंग
ऊना पुलिस की टीम वीरवार को शिमला रवाना होगी ताकि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यदि आरोपित एसडीएम शिमला में हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सके।
नजदीकी लोगों से भी की जा रही पूछताछ
एसआइटी प्रमुख एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि फरार एसडीएम को गिरफ्तार करने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश के अलावा नजदीकी लोगों से पूछताछ की जा रही है।
