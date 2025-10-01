हिमाचल में तैनात रहा लेफ्टिनेंट कर्नल फर्जी दस्तावेज और अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन के भी आरोप

Indian Army Lieutenant Colonel Arrest धर्मपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज़ और बिना लाइसेंस हथियार रखने के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल अभय पिसाल को गिरफ्तार किया है। शिकायत में कहा गया कि कर्नल अभय पिसाल ने धोखाधड़ी से पहचान पत्र तैयार किए जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड शामिल हैं जिन पर नाम ताहिर मुस्तफा दर्ज था।

जागरण संवाददाता, सोलन। Indian Army Lieutenant Colonel Arrest, हिमाचल प्रदेश में जिला सोलन के पुलिस थाना धर्मपुर ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने और बिना लाइसेंस हथियार रखने के आरोप में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल अभय पिसाल को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई श्रीजाधव, निवासी लातुर (महाराष्ट्र) और वर्तमान में सेना अधिकारी डगशाई की शिकायत पर की गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कर्नल अभय पिसाल ने धोखाधड़ी पूर्ण पहचान पत्र तैयार किए, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि सशस्त्र बल का पहचान पत्र भी शामिल है। इन सभी दस्तावेजों पर उनकी तस्वीर तो थी, लेकिन नाम ताहिर मुस्तफा दर्ज था।

इसके अलावा, उनके कब्जे से बिना लाइसेंस की 12 बोर की एक सिंगल बैरल बंदूक भी बरामद हुई है। खास बात यह रही कि उस हथियार पर न तो किसी कंपनी का मार्का और न ही नंबर अंकित था। 2023 में पाकिस्तान के खुफिया तंत्र से संपर्क में रहने के लगे थे आरोप पुलिस जांच के अनुसार, वर्ष 2023 में जब अभय पिसाल डगशाई (सोलन) में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में तैनात थे, तब उन पर पाकिस्तान के खुफिया तंत्र से संपर्क में रहने और संदेहास्पद गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे थे। इसी दौरान मुख्यालय 95 इन्फैंट्री ब्रिगेड के आदेश पर अधिकारियों की एक टीम ने उनकी संदिग्ध डिजिटल सामग्री और दस्तावेज जब्त किए थे।

अलग-अलग नाम से तैयार किए थे दस्तावेज धर्मपुर पुलिस ने अन्वेषण के दौरान पाया कि आरोपित के पास एक ही नंबर के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और पैन कार्ड अलग-अलग नामों पिसाल अभय, विजय सिंह और ताहिर मुस्तफा से तैयार किए गए थे। सभी दस्तावेज़ और हथियार पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं और इनकी सत्यता की जांच की जा रही है।