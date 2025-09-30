Language
    ऊना में GST इंस्पेक्टर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, विजिलेंस ने की कार्रवाई; मांगी थी बड़ी रकम

    By Avinash Vidrohi Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:57 PM (IST)

    Una GST Inspector Arrest ऊना में सतर्कता टीम ने जीएसटी इंस्पेक्टर अंशुल धीमान को 50000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से कुल 125000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी जीएसटी इंस्पेक्टर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर का रहने वाला है। विजिलेंस टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया।

    ऊना में विजिलेंस ने जीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना)। Una GST Inspector Arrest, हिमाचल प्रदेश सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना की टीम ने एक जीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार अंशुल धीमान जीएसटी निरीक्षक निवासी गांव व डाकघर दध, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा को विजिलेंस टीम ने हिरासत में लिया है। 

    वह जीएसटी कार्यालय ऊना में 50,000 रुपये की रिश्वत लेते समय पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि आरोपित निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से कुल 1,25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 50,000 की राशि आज ट्रैप के दौरान स्वीकार करते हुए पकड़ा गया।

    सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम की ओर से मौके पर ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आरोपित को हिरासत में लेकर आगामी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की गहन जांच जारी है। फिलहाल मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। 

    जीएसटी दरों में बदलाव के बीच बड़ी कार्रवाई

    केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण कई वस्तुओं के दाम अब कम हो गए हैं। इस बीच दुकानदार प्रिंट रेट पर ही सामान बेच रहे हैं, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस कारण जीएसटी निरीक्षक व अन्य टीमें लगातार दबिश भी दे रही हैं, इस बीच इंस्पेक्टर के रिश्वत लेते पकड़े जाने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। 

