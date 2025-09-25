Una Murder Case: आरोपित फौजी ने कबूल किया गुनाह, शादी से एक दिन पहले क्यों की दुल्हन की हत्या?
Una Murder Case ऊना में शादी से एक दिन पहले दुल्हन अंशिका की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपित फौजी प्रवेश कुमार जो अंशिका का होने वाला पति था ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि अंशिका उस पर शादी का दबाव बना रही थी जबकि वह शादी नहीं करना चाहता था।
संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना)। Una Murder Case, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की हत्या और अधजला शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस युवक से 24 वर्षीय अंशिका की शादी होने जा रही थी, वही उसका कातिल निकला।
पुलिस पूछताछ में प्रवेश कुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उस पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि वह शादी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने अंशिका को रास्ते से हटाने की साजिश पहले ही रच ली थी। उसी प्लानिंग के तहत 23 सितंबर की रात उसने अंशिका को बुलाया और उसकी हत्या कर दी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रवेश ने अब तक यह साफ नहीं किया है कि हत्या के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया और शव को जलाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग हुआ।
वहीं, चाचा संजीव कुमार की भूमिका अभी भी संदिग्ध है। जानकारी मिली है कि वह प्रवेश को छोड़ने जम्मू तक गया था, लेकिन उसकी संलिप्तता को लेकर अभी खुलासा बाकी है।
मां का दावा था दोनों ने की थी कोर्ट मैरिज
वहीं, अंशिका की मां का दावा था कि प्रवेश ने उनकी बेटी के साथ कोर्ट मैरिज की थी। उनका प्रेम संबंध भी था व वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अंशिका की मां का कहना था कि अंशिका चार माह की गर्भवती थी। पुलिस सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। इसके बाद 24 सितंबर को दोनों की शादी तय की गई थी।
उठनी थी डोली और उठ गई अर्थी
उपमंडल बंगाणा की उपतहसील जोल की बैरियां पंचायत की 24 वर्षीय अंशिका की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक और गुस्से से भर दिया है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव स्वजन को सौंपा, जिसके बाद वीरवार सुबह अंशिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूरे गांव में मातम का माहौल रहा।
एक तरफ 24 सितंबर को उसकी डोली सजने वाली थी, वहीं 25 सितंबर को उसकी अर्थी उठानी पड़ी। गांववासी और स्वजन दुल्हन की विदाई के सपने संजोए हुए थे, लेकिन स्वजन और रिश्तेदारों को यह नहीं मालूम था कि वो उसे घर से विदाई नही बल्कि अंतिम विदाई देंगे।
एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपितों से पूछताछ जारी है और शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पूछताछ में हत्या के हथियार और बाकी तथ्यों का खुलासा भी हो जाएगा।
