Himachal News: रेलवे स्टेशन दौलतपुर के पास दर्दनाक हादसा, पंजाब का ट्रक चालक स्कूटी सवार को रौंदकर फरार
Himachal Pradesh Una News हिमाचल प्रदेश के ऊना में रेलवे स्टेशन दौलतपुर के पास एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया जिसकी पहचान सतनाम सिंह के रूप में हुई है।
संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना) । हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में रेलवे स्टेशन दौलतपुर के समीप देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। हादसा रात करीब साढ़े 10 बजे हुआ। ट्रक चालक टक्कर मारकर फरार हो गया।
स्कूटी एचपी 19 एए 8779 पर एक युवक सवार होकर जा रहा था। छोटे चौक के पास पहुंचने पर सामने से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक नंबर एचपी 12आर 5259 ने अचानक स्कूटी से टकरा गया।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चालक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रक चालक बेकाबू होकर गाड़ी चला रहा था और सीधे स्कूटी को साइड से टक्कर मार दी।
ऊना अस्पताल में हो गई स्कूटी सवार की मौत
घायल स्कूटी चालक की पहचान सुरजीत सिंह निवासी अपर चलेट, थाना गगरेट, ऊना के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
टक्कर मारने के बाद वाहन सहित फरार हुआ ट्रक सवार
ट्रक चालक की पहचान सतनाम सिंह निवासी बारुबाल, डाकघर मससेबाल, जिला रूपनगर (पंजाब) बताया है। हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया है।
एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रक ड्राइवर के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है ।
