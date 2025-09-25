Himachal News: रेलवे स्टेशन दौलतपुर के पास दर्दनाक हादसा, पंजाब का ट्रक चालक स्कूटी सवार को रौंदकर फरार

संवाद सहयोगी, गगरेट (ऊना) । हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में रेलवे स्टेशन दौलतपुर के समीप देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। हादसा रात करीब साढ़े 10 बजे हुआ। ट्रक चालक टक्कर मारकर फरार हो गया।

स्कूटी एचपी 19 एए 8779 पर एक युवक सवार होकर जा रहा था। छोटे चौक के पास पहुंचने पर सामने से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक नंबर एचपी 12आर 5259 ने अचानक स्कूटी से टकरा गया।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चालक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ट्रक चालक बेकाबू होकर गाड़ी चला रहा था और सीधे स्कूटी को साइड से टक्कर मार दी।

ऊना अस्पताल में हो गई स्कूटी सवार की मौत

घायल स्कूटी चालक की पहचान सुरजीत सिंह निवासी अपर चलेट, थाना गगरेट, ऊना के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।