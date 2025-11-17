हिमाचल: अंब-मुबारिकपुर रोड पर बाइकों की भिड़ंत में 2 सगे भाइयों सहित 4 की मौत, चिंतपूर्णी महोत्सव के बाद हुआ हादसा
ऊना जिले में अंब-मुबारिकपुर मार्ग पर कलरूही के पास चिंतपूर्णी महोत्सव से लौटते समय बाइकों की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। घायलों को ऊना से पीजीआई रेफर किया गया था। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। मृतकों में एक चंडीगढ़ का युवक भी शामिल है।
अजय टबियाल, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में रात को एक दर्दनाक हादसे में दो सगे भाइयों सहित चार लोगों की मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल है। अंब-मुबारिकपुर रोड पर कलरूही के समीप रविवार देर रात यह हादसा हुआ।
यहां चिंतपूर्णी महोत्सव की समाप्ति के बाद तीन बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को अंब से जिला अस्पताल ऊना व वहां से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। चंडीगढ़ में दो और लोगों की मौत हो गई।
कलरूही पुल के पास तीन बाइक में हुई भिड़ंत
रात करीब 10:30 बजे कलरूही पुल के पास तीन दोपहिया वाहन आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि अंब के सिविल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दो लोगों को तभी मृत घोषित कर दिया।
अंब के तीन युवकों की मौत
हादसे में आसब खान और इमरान निवासी अलोह, अंब जिला ऊना सगे भाइयों की मौत हो गई। इनके साथ अंब के किन्नू का निवासी रोहन भी सवार था, इसकी भी पीजीआई में मौत हो गई।
चंडीगढ़ के युवक की भी गई जान
इसके अलावा निखिल पुत्र जीवन ठाकुर निवासी सेक्टर-56 चंडीगढ़ की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि निखिल माता बगलामुखी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे।
तीनों घायल सिविल अस्पताल अंब से ऊना किए रेफर
हादसे में घायल तीन लोगों को अंब के सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना रेफर किया गया। ऊना से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां दो की मौत हो गई व एक उपचाराधीन है।
हादसे के कारण जांच रही पुलिस : डीएसपी
डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने कहा कि हादसे के सटीक कारणों की पड़ताल की जा रही है।
