    हिमाचल: बद्दी के उद्योग में भड़की आग, दमकल टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू; मशीनरी सहित रिकॉर्ड जला

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:01 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक उद्योग में आग लग गई। दमकल विभाग ने तीन घंटे की कोशिश के बाद आग बुझाई, लेकिन मशीनरी और रिकॉर्ड जल गए। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस जांच कर रही है। आग से उद्योग को भारी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है।

    बद्दी के झाड़माजरी में एक उद्योग में भड़की आग को काबू करते दमकल कर्मी।

    जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-नालागढ़ के झाड़माजरी में सोमवार तड़के एक उद्योग में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। आग लगभग 2 बजे के आसपास भड़की। श्री राधे इंडस्ट्री में काफी समय से उत्पादन ठप था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देख इसकी सूचना फायर विभाग को लगभग 2:45 बजे दी। सूचना मिलते ही बद्दी फायर कार्यालय से फायर टेंडर की चार गाड़ियां तुरंत मौके के लिए रवाना हुईं और टीम ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

    अंदर नहीं था कोई कर्मचारी, जल गया सामान

    फायर विभाग टीम के प्रभारी हेमराज सिंह ने बताया कि उद्योग लंबे समय से बंद पड़ा था। घटना के समय अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। आग इतनी तेज थी कि उद्योग में रखी मशीनरी, दफ्तरी रिकॉर्ड, फाइलें और अन्य सामग्री देखते ही देखते जलकर राख हो गई।

    शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खामी से आग भड़कने की आशंका

    शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन फायर विभाग टीम ने आशंका जताई कि शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी खामी के कारण आग भड़क सकती है।

    तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग काबू की

    दमकल कर्मचारियों ने लगभग तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 5 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। इसके बाद टीम सुरक्षित वापस लौट गई। दमकल टीम ने आसपास के भवनों को आग की चपेट में आने से बचा लिया।

    आग लगने की घटना में लाखों रुपये का नुकसान

    घटना में लाखों रुपये की मशीनरी और रिकॉर्ड नष्ट हो गया है। राहत की बात यह रही कि घटना के दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन और फायर विभाग ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

