हिमाचल: चोरी के आरोप से आहत नाबालिग ने फंदा लगाकर दे दी जान, सरकाघाट में सामने आया सनसनीखेज मामला

सहयोगी, सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उपमंडल सरकाघाट की एक पंचायत में एक 15 साल की नाबालिग ने चोरी के आरोपों से आहत होकर जान दे दी। नाबालिग के पिता ने एक महिला पर उनकी बेटी को प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे उसने यह कदम उठाया।



वहीं पुलिस शिकायत मिलने के बाद मामले की छानबीन में जुट गई है। नाबालिग की ओर से उठाए गए इस कदम से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं बच्चों की कम होती सहनशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं।



बताया जा रहा है कि नाबालिग के स्कूल के बाहर ही महिला की दुकान थी। महिला का आरोप था कि नाबालिग ने उसकी दुकान से पैसे चुराए। इसके बाद महिला नाबालिग को फोन कर रही थी।



पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया कि महिला द्वारा उनकी बेटी पर झूठा चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद से वह लगातार बेटी को फोन कर डरा धमका रही थी।