हिमाचल: चोरी के आरोप से आहत नाबालिग ने फंदा लगाकर दे दी जान, सरकाघाट में सामने आया सनसनीखेज मामला
हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट में चोरी के आरोप से आहत होकर एक नाबालिग लड़के ने आत्महत्या कर ली। लड़के पर कुछ सामान चुराने का आरोप था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोप सही था या नहीं। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
सहयोगी, सरकाघाट (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उपमंडल सरकाघाट की एक पंचायत में एक 15 साल की नाबालिग ने चोरी के आरोपों से आहत होकर जान दे दी। नाबालिग के पिता ने एक महिला पर उनकी बेटी को प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे उसने यह कदम उठाया।
वहीं पुलिस शिकायत मिलने के बाद मामले की छानबीन में जुट गई है। नाबालिग की ओर से उठाए गए इस कदम से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं बच्चों की कम होती सहनशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि नाबालिग के स्कूल के बाहर ही महिला की दुकान थी। महिला का आरोप था कि नाबालिग ने उसकी दुकान से पैसे चुराए। इसके बाद महिला नाबालिग को फोन कर रही थी।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग के पिता ने बताया कि महिला द्वारा उनकी बेटी पर झूठा चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद से वह लगातार बेटी को फोन कर डरा धमका रही थी।
लगातार धमकियों से तनाव में थी लड़की
लगातार मिल रही धमकियां और प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी तनाव में आ गई थी। इसी तनाव के चलते उसने फंदा लगाकर जान दे दी। उन्होंने पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
स्कूल प्रधानाचार्य से भी की थी शिकायत
वहीं पुलिस की आरंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि महिला ने चोरी मामले में बच्ची की शिकायत स्कूल प्रधानाचार्य से भी की थी। अब पुलिस इस मामले में स्कूल प्रधानाचार्य के भी बयान कलमबद्ध करेगी।
डीएसपी सरकाघाट संजीव सूद ने बताया कि पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पिता द्वारा लगाए गए आरोप कितने सही हैं।
यह भी पढ़ें:Himachal: बघाट बैंक का डिफाल्टर फर्म ने नहीं चुकाया 3.49 करोड़ रुपये का लोन, पुलिस ने गारंटर भी किया गिरफ्तार
यह भी पढ़ें: हिमाचल: शादी करवाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 दिन बाद सब कुछ लेकर फरार हो गई दुल्हन; 4 गिरफ्तार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।