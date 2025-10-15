Language
    ऊना से शिमला जा रही HRTC बस हाईवे पर हुई अनियंत्रित, पूरी घूम कर दुकानों में घुसी, बाल-बाल बचे लोग, VIDEO

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:38 PM (IST)

    ऊना से शिमला जा रही HRTC की एक बस हाईवे पर अचानक अनियंत्रित हो गई और पूरी तरह घूम गई। इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन सौभाग्य से किसी को भी कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित बच गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    ऊना में अनियंत्रित हुई एचआरटीसी बस व सड़क पर पड़े टायरों के निशान।

    जागरण संबाददाता, ऊना। हिमाचल पथ परिवहन निगम की तेज रफ्तार बस ऊना में बुधवार सुबह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद बस पूरी तरह घूम गई, गनीमत यह रही कि बस पलटी नहीं और सभी सवारियां सुरक्षित रहीं।

    जानकारी के मुताबिक बस ऊना से शिमला जा रही थी, लेकिन ऊना शहर से बाहर निकलते हुए चंडीगढ़-धर्मशाला हाईवे पर एक घुमावदार मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद तेजी से घूम गई और पलटते-पलटते बच गई। 

    हाईवे पर बाल-बाल बचे लोग

    दुर्घटनास्थल से थोड़ा सा आगे हाईवे पर कुछ दुकानें भी थीं, जहां कुछ मजदूर भी थे लेकिन गनीमत रही कि बस उनके पास पहुंचने से पहले ही घूम गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग बस की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए।

    तेज रफ्तार माना जा रहा हादसे का कारण

    दुर्घटना का कारण प्रथम दृष्टि में तेज रफ्तार माना जा रहा है। एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं, पुलिस ने भी पड़ताल शुरू कर दी है। 


    पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

    बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस में सवार यात्रियों को अन्य बस में बिठाकर रवाना किया गया है। वहीं परिवहन विभाग की ओर से भी इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

