ऊना से शिमला जा रही HRTC बस हाईवे पर हुई अनियंत्रित, पूरी घूम कर दुकानों में घुसी, बाल-बाल बचे लोग, VIDEO

जागरण संबाददाता, ऊना। हिमाचल पथ परिवहन निगम की तेज रफ्तार बस ऊना में बुधवार सुबह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद बस पूरी तरह घूम गई, गनीमत यह रही कि बस पलटी नहीं और सभी सवारियां सुरक्षित रहीं।



जानकारी के मुताबिक बस ऊना से शिमला जा रही थी, लेकिन ऊना शहर से बाहर निकलते हुए चंडीगढ़-धर्मशाला हाईवे पर एक घुमावदार मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराने के बाद तेजी से घूम गई और पलटते-पलटते बच गई।