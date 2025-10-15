Himachal News: मंडी में दर्दनाक हादसा, बस से उतरते वक्त टायर के नीचे आ गई 23 साल की युवती
मंडी जिले के नगवाईं में एक हृदयविदारक घटना में, 23 वर्षीय संजना कुमारी की बस से उतरते समय टायर के नीचे आने से मौत हो गई। वह टकोली में खड्डी बुनाई सीखने जा रही थी। बस चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सहयोगी, नगवाईं (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक दर्दनाक हादसे में युवती की मौत हो गई। 23 वर्षीय युवती खड्डी बुनाई का काम सीखने टकोली जा रही थी। इस दौरान अचानक युवती बस के टायर के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। संजना कुमारी पुत्री गोपाल दास किगस की निवासी थी।
उतरते समय चालक ने एकाएक चला दी बस
संजना कुमारी टकोली में हिमालयन शाल इंडस्ट्रीज में काम करती थी और खड्डी बुनाई का काम सीख भी रही थी। रोजाना की तरह वह अपने घर से बस में टकोली के लिए निकली। टकोली में जब बस से उतरने लगी तो चालक ने एकाएक ही बस चला दी। संजना बस की सीढ़ी से सीधे नीचे गिर गई और टायर ऊपर आ गया।
हादसा बेहद भयावह था। मौके पर मौजूद लोगों की मंजर देखकर चीखें निकल गईं। हादसे की चालक को कोई भनक तक नहीं लग पाई थी।
चीख निकलने पर लोगों ने रुकवाई बस
उसकी चीख निकलने पर आसपास के लोगों ने शोर मचाकर बस को रुकवाया और युवती को तुरंत नगवाईं अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक युवती के मौत से परिवार के सदस्य भी सदमे में हैं।
चालक के विरुद्ध लापरवाही का मामला दर्ज
वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। साथ ही बस चालक के विरुद्ध लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। थाना प्रभारी औट करण ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
