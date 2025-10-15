हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हैप्पी दिवाली, CM का 3 प्रतिशत DA देने का एलान, त्योहार से पहले मिलेगा एरियर
Himachal Govt DA Announcement, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली के अवसर पर अपने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर तक के एरियर की राशि भी दिवाली से पहले मिल जाएगी, और अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में डीए नियमित रूप से मिलेगा।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) देने का एलान किया है।
कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर तक के एरियर की राशि भी दिवाली से पहले मिल जाएगी। वहीं अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर महीने में डीए की राशि नियमित तौर पर मिल जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के अभी तक की देय राशि जुलाई 2023 से लेकर मार्च 2025 तक के एरियर की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है।
लंबे समय से था डीए का इंतजार
हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी काफी लंबे अरसे से महंगाई भत्ते की किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को यह सौगात दी है। सीएम के इस एलान से कर्मचारियों की दिवाली की खुशी दोगुनी हो गई है।
एचआरटीसी कर्मचारियों को दिया था आश्वासन
गत दिनों एचआरटीसी कर्मचारियों को सरकार ने डीए की किस्त जारी करने का आश्वासन दिया था। 13 अक्टूबर को एचआरटीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला था। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू से भी कर्मचारियों ने मांगें रखी थीं।
