हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हैप्पी दिवाली, CM का 3 प्रतिशत DA देने का एलान, त्योहार से पहले मिलेगा एरियर

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) देने का एलान किया है।



कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर तक के एरियर की राशि भी दिवाली से पहले मिल जाएगी। वहीं अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर महीने में डीए की राशि नियमित तौर पर मिल जाएगी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के अभी तक की देय राशि जुलाई 2023 से लेकर मार्च 2025 तक के एरियर की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है।